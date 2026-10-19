ಕೇರಳದ ಸ್ಪಾಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಅಪ್ರಾಪ್ತೆಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ: ಇಬ್ಬರು ಮಾಲೀಕರ ಬಂಧನ
ಕೇರಳದ ಸ್ಪಾಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ 16 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 19, 2026 at 7:46 PM IST
ತಿರುವನಂತಪುರಂ (ಕೇರಳಂ): ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ 16 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ಸ್ಪಾಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ತಿರುವನಂತಪುರಂನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಪಾ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಂಧಿತರನ್ನು ಅಲಪ್ಪುಳದ ನಾಡುವೆಲಮುರಿಯ ನಿವಾಸಿ, ಕೋವಲಂನ ಚಪ್ಪತ್ನಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ ಕೇರಳ ಸ್ಪಾ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ 47 ವರ್ಷದ ಸಾಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಪೂವಾರ್ನ ಸಫಲ್ಯಂ ನಿವಾಸಿ, ಕೋವಲಂನ ಆವತುತುರಾದಲ್ಲಿ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಸ್ಪಾ ಹೊಂದಿರುವ 46 ವರ್ಷದ ನಿಶಾಂತ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಇಬ್ಬರು ಸಂಬಂಧಿಗಳನ್ನೂ ಪೊಲೀಸರು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಬಂಧಿತರನ್ನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಕಿಗೆ ಸ್ಪಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಬಳಿಕ, ಇದರ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಡಾ. ಅರುಳ್ ಆರ್.ಬಿ. ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದರು. ಬಾಲಕಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಕೋವಲಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಸತ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಪೋಷಕರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ, ಬಾಲಕಿಯ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಆಕೆಯ ಪಾಲಕರಾದರು. ಅವರು ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನ ಸ್ಪಾಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಲೈಂಗಿಕ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದರು. ನಂತರ ಕೋವಲಂಗೆ ಕರೆತಂದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಆಕೆಯ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಆಕೆಯನ್ನು ಕೋವಲಂನ ಚಪ್ಪತ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆಯುರ್ ಕೇರಳ ಸ್ಪಾಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಳು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕೂಡ ಅದೇ ಸ್ಪಾದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಗಳದ ಬಳಿಕ ಬಾಲಕಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಆವತುತುರಾದಲ್ಲಿರುವ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಸ್ಪಾಗೆ ಹೋದಳು, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಆಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಳು.
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಆಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿದಳು. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 19 ರಂದು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಾರಿಯಾದಳು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಕೆಯ ಪಾಲಕರು (ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ-ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ) ಬಾಲಕಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರು ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದಾಗ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಆಕೆಯ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪೊಲೀಸರು ಆಕೆಯ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಬಳಿ ಎರಡು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿತು.
ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ವಯಸ್ಸು 16 ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ 20 ಎಂದು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಆಕೆಯ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಳ ವಶದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ, ಶೆಲ್ಟರ್ ಹೋಮ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದರು. ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಬಾಲಕಿ ತಾನು ವಿವಿಧ ಸ್ಪಾಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಲೈಂಗಿಕ ಶೋಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದಳು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಆಕೆಯ ಪೋಷಕರು ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಆಕೆಯ ಶಾಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಆಕೆಯ ನಿಜವಾದ ವಯಸ್ಸು 16 ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಆಕೆಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಪಾಗಳ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗುರುತಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಧನಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪಾಗಳಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಹಕರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಸ್ಪಾಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು, ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೇನಾಮಿ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಇದರ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಲೈಂಗಿಕ ದಂಧೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಕೇರಳ ಪೊಲೀಸರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಾಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲು ಆಪರೇಷನ್ ಸ್ಪಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಪೊಲೀಸರು 14 ಸ್ಪಾಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ, ಐವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಲಂನಲ್ಲಿಯೇ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದ ಎಂಟು ಸ್ಪಾಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
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