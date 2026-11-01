ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮರ ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಹಲ್ಲೆ: ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಾಲಕಿ ಶಿಫ್ಟ್; ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಧೈರ್ಯ ಕಂಡು ಬೆರಗಾದೆ ಎಂದ ಸಚಿವ ಯಾದವ್
ANDHRA SCHOOL CHAINSAW ATTACK: ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ತರಗತಿ ವೇಳೆ ಯುವಕನಿಂದ ನಡೆದ ಭೀಕರ ಹಲ್ಲೆಯಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಬಾಲಕಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : November 1, 2026 at 10:05 AM IST
ಅಮರಾವತಿ(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮರ ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೈದ್ಯರು ಬಾಲಕಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ 21 ವರ್ಷದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಡೆದಿದ್ದೇನು?: ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಮರಾವತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಪ್ತಡು ಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಮರ ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಆರೋಪಿ, ನೇರವಾಗಿ ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದ. ಆಕೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಸಹಪಾಠಿಗೂ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದವು. ತಕ್ಷಣ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಅನಂತಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರು ತುರ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿ, ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿತು ಎಂದು ಆಂಧ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಸತ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Update: The girl child who was attacked this morning at Raptadu has been shifted to Bengaluru Manipal Hospital for top-tier treatment. I am personally in touch with the hospital authorities. Heartfelt thanks to the Karnataka Government and Hon'ble CM Sri @dkshivakumar Garu for accepting our request and setting up a Green Channel for swift transfer. Ensuring the girl child gets the best medical care remains our utmost priority.— Lokesh Nara (@naralokesh) October 31, 2026
ಗಾಯಗಳ ವಿವರ: ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಬಲಗೈ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಡಾಗಿದೆ. ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಖಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ, ತಲೆಗೆ ಗಾಯ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕೆಲುಬುಗಳು ಮುರಿದಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಕಿಯು ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಪ್ರಮಾಣ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ (hypovolemic shock), ನ್ಯುಮೋಥೊರಾಕ್ಸ್ (Collapsed lung), ಮುಖದ ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಳೆ ಮುರಿತಗಳು, ಎರಡೂ ಹೆಗಲ ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಗಾಯ, ಸ್ನಾಯುರಜ್ಜು ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂಳೆ ಮುರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Update from Manipal Hospital, Bengaluru: The medical team stabilised the condition with blood transfusions and supportive treatment. Doctors have successfully controlled the major bleeding in the OT. The child's BP is now being maintained. Our sincere appreciation to all the doctors, medical teams and officials who worked tirelessly in coordinating the emergency care. The child continues to receive close medical attention. We remain hopeful for a full recovery.— Lokesh Nara (@naralokesh) October 31, 2026
ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಮುನ್ನ ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ವೈದ್ಯರು 10 ಯೂನಿಟ್ ರಕ್ತವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಹಸಿರು ಕಾರಿಡಾರ್ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಬೆಂಗಾವಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಾರ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಜ್ಞೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಬಾಲಕಿ: ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಮೊದಲು ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತಾನು ನಡೆಸಿದ ಸಂವಾದವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಯಾದವ್, "ಆಕೆಯ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ತಾನು ಬೆರಗಾದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ತನಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ 'ಥಂಬ್ಸ್-ಅಪ್' (ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ) ಸಂಜ್ಞೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದಳು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ನೇಹಿತೆಗೆ 'ಧೈರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ನೀಡಲು PM ಕಚೇರಿಗೆ ಮನವಿ: ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಪಾದದ ಬಳಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಮೂಳೆ ಮುರಿತ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಆಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಯಾದವ್, ಆಕೆಯ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, 'ಧೈರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' (Bravery Award) ನೀಡುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗೆ (PMO) ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Update from Manipal Hospital, Bengaluru: The medical team stabilised the condition with blood transfusions and supportive treatment. Doctors have successfully controlled the major bleeding in the OT. The child's BP is now being maintained. Our sincere appreciation to all the doctors, medical teams and officials who worked tirelessly in coordinating the emergency care. The child continues to receive close medical attention. We remain hopeful for a full recovery.— Lokesh Nara (@naralokesh) October 31, 2026
ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೇ ಭರಿಸಲಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸದಂತೆ ಆಕೆಯ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಚಿವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಸಚಿವ ನಾರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು 'ಎಕ್ಸ್' (X) ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡವು ರಕ್ತ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಬಾಲಕಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಬಾಲಕಿಯ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾರಾ ಲೋಕೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಬಾಲಕಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಮುಖಳಾಗುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನಮಗಿದೆ," ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಾಡಿದ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ, ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಸ್ಥಳವೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಈ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನು ಲೋಕೇಶ್ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಾಲಕಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಘನತೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಇಂತಹ ಕ್ರೂರ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಲೋಕೇಶ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ನಡೆದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವೊಂದರ ಬಳಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೃತ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸರಣಿ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಸಿಎಂ ಪೋಸ್ಟ್: ಈ ಹಲ್ಲೆಯು ತನ್ನನ್ನು ತೀವ್ರ ಆಘಾತ ಮತ್ತು ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಗುರಿಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆಂಧ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಾಯ್ಡು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಎಕ್ಸ್' ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಚೇತರಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಂತೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಆರೋಪಿಗೆ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತರಗತಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಮರ ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರದಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮೇಲೆ ಭೀಕರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಯುವಕ