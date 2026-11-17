ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಆಂಧ್ರದ ನಾಡ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಆಚರಣೆ: ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು
ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಥಾಪಕರಾದ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಾಡ ಹಬ್ಬವೆಂದು ಆಚರಿಸುವುದಾಗಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನ್.ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 17, 2026 at 8:44 AM IST
ವಿಜಯವಾಡ: ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಉತ್ಸವವನ್ನಾಗಿ (ನಾಡ ಹಬ್ಬ) ಆಚರಿಸುವುದಾಗಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನ್.ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ವಿಜಯವಾಡದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಲಾವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ 90ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ 'ರಾಮೋಜಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್' ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
"ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಅವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮ ದಿಗ್ಗಜ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅವರ ಜಯಂತಿ ದಿನದಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು" ಎಂದು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು.
"ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ - ಕೃಷಿ, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ, ಯುವ ಐಕಾನ್, ಶಿಕ್ಷಣ, ವೈದ್ಯಕೀಯ - ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಹೇಳಿದರು.
"ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮತ್ತು ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವಿತ್ತು. ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರು ಅಮಿತ್ ಶಾರನ್ನು ದೇಶದ ಬಲಿಷ್ಠ ನಾಯಕ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಅಂತಹ ನಾಯಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ, ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಇದೆ" ಎಂದು ಸಿಎಂ ನಾಯ್ಡು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಸತತ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ರಾಮೋಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಯೋಜಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಒಂಬತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಒಂಬತ್ತು ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ರಾಮೋಜಿ ಸಮೂಹ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಿಎಂಡಿ ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು" ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.
"1980ರಿಂದ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ದಶಕಗಳಿಂದ ನನಗೆ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಪರಿಚಯವಿದೆ. ಅವರು ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ತಮಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನಿಸಿದನ್ನು ಸಲಹೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಲಹೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ತಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ತಮಗೆ ತಮ್ಮ ಸದುದ್ದೇಶದ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಮ್ಮೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ, 'ನಿನ್ನೆಯವರೆಗೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಿರಿ, ಈಗ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಹಿತೈಷಿ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಕೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ, ತಾವೂ ಕೂಡ ಈನಾಡು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಹೀಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಸಿಎಂ ನಾಯ್ಡು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯಪಾಲ ನ್ಯಾ.ಎಸ್.ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಹಾಗು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಗೌರವ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
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