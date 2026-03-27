ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ - ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಲ್ವರು ದಾರುಣ ಸಾವು
ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಲ್ವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 27, 2026 at 7:02 PM IST
ಕರ್ನೂಲ್ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಕರ್ನೂಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋಸಿಗಿ ಮಂಡಲದ ಆರ್ಡಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲೆಂದು ತೆರಳಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತರು ಕರ್ನಾಕಟದ ಮೂಲದವರೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಿಡಿ ಗ್ರಾಮದ 15 ಜನರು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಕಂದುಕುರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹತ್ತಿರದ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದರು. ನದಿಗೆ ಇಳಿದ ನಾಲ್ವರು ಜನರು ಈಜಲು ಬಾರದ ಕಾರಣ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮೃತರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಗಂಗಾನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ನಾಲ್ವರು ಮಕ್ಕಳು ಸಾವು: ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಇಂತಹದ್ದೇ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಂಡಾ ಪ್ರದೇಶದ ಬಂಪುರ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಗಂಗಾನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ತೆರಳಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಮಕ್ಕಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಏಳು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆಂದು ತೆರಳಿದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ ಮೂವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಾಲ್ವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕುನಾಲ್, ನಿಹಾಲ್, ದೀಪಕ್ ಮತ್ತು ರಿಷಭ್ ಮೃತ ದುರ್ದೈವಿಗಳು.
ಬಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಮೋಹಿತ್ (13), ಕಮಲೇಶ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ದಿವ್ಯಾಂಶು (16), ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಅಮನ್ (9), ಅನಿಲ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಕುನಾಲ್ (12), ಅನಿಲ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ನಿಹಾಲ್ (10), ರಾಜರಾಮ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ದೀಪಕ್ (17) ಮತ್ತು ಕಮಲೇಶ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ರಿಷಭ್ (10) ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಗಂಗಾ ಘಾಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ನೀರಿನ ಆಳ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಮಕ್ಕಳು ಏಕಾಏಕಿ ನದಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ನೀರಿನ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಮುಳುಗಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳ ಕೂಗಾಟ ಕೇಳಿ ಹತ್ತಿರದ ಮೀನುಗಾರರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಮೋಹಿತ್, ದಿವ್ಯಾಂಶು ಮತ್ತು ಅಮನ್ ಎಂಬುವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತಾದರೂ ಕುನಾಲ್, ನಿಹಾಲ್, ದೀಪಕ್ ಮತ್ತು ರಿಷಭ್ ನೀರಿನ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನದ ನಂತರ, ಕುನಾಲ್ ಮತ್ತು ದೀಪಕ್ ಅವರ ಶವಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಯಿತು.
ಆದರೆ, ನಿಹಾಲ್ ಮತ್ತು ರಿಷಭ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನುರಿತ ಈಜುಗಾರರು ನಿಹಾಲ್ ಮತ್ತು ರಿಷಭ್ ಅವರ ಶವಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಹೊರತೆಗೆದರು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪೋಷಕರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು.
ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರೆ, ಮೂವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶವಗಳನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
