ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಪ್ರಕರಣ: ಐಪಿಎಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುನಿಲ್​ ನಾಯಕ್ ಬಂಧಿಸಿದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸರು

ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಿಹಾರ ಕೇಡರ್​​ನ ಐಪಿಎಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುನಿಲ್​ ನಾಯಕ್ ಅವರನ್ನು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

IPS OFFICER SUNIL NAYAK ARREST
ಐಪಿಎಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುನಿಲ್​ ನಾಯಕ್ (ETV Bharat ANDHRA PRADESH)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 23, 2026 at 3:39 PM IST

2 Min Read
ಅಮರಾವತಿ(ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಈಗಿನ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಉಪಸಭಾಪತಿ ಕೆ.ರಘುರಾಮ ಕೃಷ್ಣರಾಜು ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿನ ವೈಎಸ್‌ಆರ್‌ಸಿಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಹಾರ ಕೇಡರ್​​ನ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುನಿಲ್ ನಾಯಕ್ ಅವರನ್ನು ಇಂದು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ಐಪಿಎಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಗುಂಟೂರಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಗುಂಟೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ (ಎಸ್‌ಪಿ) ವಕುಲ್ ಜಿಂದಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ?: 2021ರಲ್ಲಿ ವೈಎಸ್ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಂದಿನ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದ ರಘುರಾಮ ಕೃಷ್ಣರಾಜು ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ತನಗೆ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್​ ಡಿಗ್ರಿ ಟಾರ್ಚರ್​ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹೃದಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ನನಗೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ತಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಕೊಲೆ ಯತ್ನ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವೈ.ಎಸ್.ಜಗನ್ ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಐಪಿಎಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂಧನ ಏಕೆ?: ಸುನಿಲ್​ ನಾಯಕ್, ಡೆಪ್ಯುಟೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. 2019ರಲ್ಲಿ ಸಿಐಡಿ ಡಿಐಜಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕೃಷ್ಣರಾಜು ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸೇವೆಗಳ ಡಿಐಜಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃಷ್ಣರಾಜು ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಗಳಿವು: ಅಂದು ನಾನು ಸಂಸದನಾಗಿದ್ದ ವೇಳೆ, ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೋಮು ಗಲಭೆಗೆ ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ 2021ರ ಮೇ 14ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ನಿವಾಸದಿಂದ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಹೃದಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ನನ್ನನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆಯೂ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ಬೆದರಿಸಿ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸರು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕೂರಿಸಿ ಗುಂಟೂರಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು.

ಬಳಿಕ, ಸಿಐಡಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ 'ಕೊಲೆ ಯತ್ನ' ನಡೆಯಿತು. ಪೊಲೀಸರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಲಾಠಿ, ರಬ್ಬರ್​ ಬೆಲ್ಟ್​ನಿಂದ ಹೊಡೆದರು. ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

CUSTODIAL TORTURE
ANDHRA POLICE
IPS OFFICER ARREST
ಐಪಿಎಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುನಿಲ್​ ನಾಯಕ್ ಬಂಧನ
IPS OFFICER SUNIL NAYAK ARREST

