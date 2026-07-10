ETV Bharat / bharat

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: 40 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುವ ಡ್ರೋನ್!

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಡ್ರೋನ್ ಆಧಾರಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಗ್ರೀನ್​ ಸಿಗ್ನಲ್​ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

Andhra Govt's Drone-Based Medical Service Boosts Healthcare System In Tribal Areas
ಡ್ರೋನ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಪೈಲಟ್ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 10, 2026 at 5:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಪಾಡೇರು (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಅಲ್ಲೂರಿ ಸೀತಾರಾಮ ರಾಜು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೂರದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಚಿಂತಪಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ (ಪಿಎಚ್‌ಸಿ)ಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 23 ರಂದು ಮಲೇರಿಯಾ ಔಷಧಗಳ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಕೇವಲ 40 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ಡ್ರೋನ್ ಬಂದಿತು.

ಈ ಮೂಲಕ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಡ್ರೋನ್ ಆಧಾರಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಗ್ರೀನ್​ ಸಿಗ್ನಲ್​ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಔಷಧ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತವೆ.

Andhra Govt's Drone-Based Medical Service Boosts Healthcare System In Tribal Areas
ಡ್ರೋನ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಪೈಲಟ್ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (ETV Bharat)

ಈ ಮುನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿ ಔಷಧ ಪಡೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ 2-3 ದಿನಗಳು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಡ್ರೋನ್ ಆಧಾರಿತ ಸೇವೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಗಳು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಚಿಂತಪಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಮುನ್ನ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೆಡ್‌ವಿಂಗ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯು ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿತ್ತು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಜೂನ್ 23 ರಂದು ಡ್ರೋನ್ ಆಧಾರಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಗ್ರೀನ್​ ಸಿಗ್ನಲ್​ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಸದ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸೇವೆಗಳು ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಪಾಡೇರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ (PHCಗಳು), ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ (CHCಗಳು) ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ನಡುವೆ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು ಈಗ ಔಷಧ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಡ್ರೋನ್ ಆಧಾರಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಚಿಂತಪಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮಂಚಿಂಗ್‌ಪುಟ್ ಸಿಎಚ್‌ಸಿ ಮತ್ತು ಭೀಮವರಂ, ತಜಂಗಿ, ಸುಂಕರಿಮೆಟ್ಟ, ಲೊಟುಗೆಡ್ಡ ಮತ್ತು ಅನಂತಗಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಟು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 10 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Andhra Govt's Drone-Based Medical Service Boosts Healthcare System In Tribal Areas
ಪಾಡೇರು ಡ್ರೋನ್ ಹಬ್‌ನಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಡ್ರೋನ್ (ETV Bharat)

ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಡ್ರೋನ್ ಮೂಲಕ ಪಡೇರುವಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ (ಜಿಜಿಹೆಚ್) ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತ್ತವೆ. ಬೇಕಿರುವುದನ್ನು ನೀಡಿ, ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುವ ವಿಧಾನ.

ಡ್ರೋನ್ ಹಬ್: ಅಲ್ಲೂರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾಡೇರುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 80 ಸೆಂಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಹಬ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಡ್ರೋನ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೇವೆಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನೇಮಕ: ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರು ಡ್ರೋನ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಡ್ರೋನ್ ಪಾಡೇರುವಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬೈಕ್ ರನ್ನರ್ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ (GGH) ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತರುವಾಯ, GGH ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ವರದಿಗಳನ್ನು ಡ್ರೋನ್‌ಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಲ್ಕು ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಮೂರನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯದನ್ನು ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ಬೈನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸಕಾಲಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಡ್ರೋನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ರೆಡ್‌ವಿಂಗ್, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಡ್ರೋನ್ ಸೇವೆಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನ ಕೆಜಿಎಚ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲಿವೆ. ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನಾವು ಅಗತ್ಯ ಅನುಮತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವು ಮಂಜೂರು ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ರೆಡ್‌ವಿಂಗ್‌ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಡಾ. ದೀಪಿಕಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ರೆಡ್‌ವಿಂಗ್‌ನ ಮತ್ತೋರ್ವ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಭಿಜಿತ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕಂಪನಿಯು ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಈಗ ತನ್ನದೇ ಆದ ಡ್ರೋನ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಡಿಶಾದ ಕಂಧಮಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭೂಕಂಪಪೀಡಿತ ವೆನೆಜುವೆಲಾಗೆ ಭಾರತದಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ರವಾನೆ

TAGGED:

DRONE BASED MEDICAL SERVICE
HEALTHCARE SYSTEM
DRONES DEPLOYED FOR HOSPITALS
ಡ್ರೋನ್ ಆಧಾರಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ
MEDICAL SERVICE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.