ಅಮರಾವತಿ ಸೇರಿ ಆಂಧ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಬಿಲ್​ಗೇಟ್ಸ್​ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಸಿಎಂ ನಾಯ್ಡು

ಗೇಟ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆಂಧ್ರದ ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಪ್ಪಂ​ನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದೆ.

ಆಂಧ್ರ ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು, ಬಿಲ್​ಗೇಟ್ಸ್​ ಭೇಟಿ (PTI)
Published : February 16, 2026 at 3:48 PM IST

ಅಮರಾವತಿ(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ನೂತನ ರಾಜಧಾನಿ ಅಮರಾವತಿ, ಗ್ರೀನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ ಯೋಜನೆ, ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಆಡಳಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್​ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಬಿಲ್​ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಗೇಟ್ಸ್​, ನೈಜ ಸಮಯದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಿಎಂ ನಾಯ್ಡು, ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಜನರಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೈಜ ಸಮಯದ ಆಡಳಿತದ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದರು.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತ್ವರಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವೇರ್ 2.0 ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸೂಚ್ಯಂಕವಾಗಿ ಜಿಎಸ್​ಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಿಎಂ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಆಸ್ತಿಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ವಿವರ ನೀಡಿದ ನಾಯ್ಡು, ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬ್ಲಾಕ್​ಚೈನ್​ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಗಾಗಿ ಕ್ಯೂಆರ್​ ಕೋಡ್​ ಅಳವಡಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಪ್ಪಂ​ನಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ಸ್​ ಫೌಂಡೇಶನ್​ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ದಾಖಲೆ ಕುರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಸಂಜೀವಿನಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೇಟ್ಸ್‌ಗೆ​ ವಿವರಣೆ ಪಡೆದರು. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಇತರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು.

ಎಐ ಬಳಕೆ ಮೂಲಕ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬಯೋ ಡಿಸೈನ್​ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಾಯ್ಡು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಮರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದ ಡಯಾಗ್ನಸ್ಟಿಕ್​ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿನ ಗ್ರೀನ್​​ಫೀಲ್ಡ್​ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ನಾಯ್ಡು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ. ನೈಜ ಸಮಯದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕಾಣಬಹುದು. ತ್ವರಿತ ಆಡಳಿತ ವೇಗ ಮತ್ತು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. 1990ರ ಬಿಲ್​ ಗೇಟ್ಸ್​ ಭೇಟಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿದೆ. ಇದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಚಾಲಿತ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಯುವಜನರಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಆರ್​​ಟಿಜಿಎಸ್​ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ, ಐಟಿ ಸಚಿವರಾದ ನಾರಾ ಲೋಕೇಶ್​, ಡಿಸಿಎಂ ಪವನ್​ ಕಲ್ಯಾಣ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರನ್ನು ಗೇಟ್ಸ್​ಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೇಟಿ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿರುವ ನಾರಾ ಲೋಕೇಶ್​, ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಗೇಟ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು.

