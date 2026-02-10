ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ನಗರದ ಅವಶೇಷಗಳು ಪತ್ತೆ; 3 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಸ್ಥಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ನಗರವಿದು!
ಹೈದರಾಬಾದ್: ನಲ್ಗೊಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡಮರಚೆರ್ಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ವೀರ್ಲಪಲೆಂ ಮತ್ತು ವೀರಪ್ಪಗುಡೆಮ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ದಕ್ಷಿಣದ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ಎಡದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ನಗರದ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಡಾ. ದ್ಯಾವನಪಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪುರಾತತ್ತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪುರಾವೆಗಳ ಆಧಾರದ ಪ್ರಕಾರ ನಗರವು ಕಬ್ಬಿಣಯುಗದಿಂದ ಸುಮಾರು 15 ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 3,000 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಳವು ಅಪಾರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಯುಗದ ಕೈರ್ನ್ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನೂರಾರು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲಿನ ಸಮಾಧಿಗಳಿವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಈ ಕಲ್ಲುಗಳ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ವೀರರ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳು ವೀರುಲಪಾಡು ಮತ್ತು ವೀರಪ್ಪಗುಡೆಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸ್ಲ್ಯಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ದಿಮ್ಮಿಗಳು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ವಸಾಹತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರವೂ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
10 ರಿಂದ 15 ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗಿನ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಅವಧಿಯ ಅವಶೇಷಗಳು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಗೋಡೆಗಳು, ಬುರುಜುಗಳು, ಕಣಜಗಳು, ದೇವಾಲಯಗಳು, ಬಾವಿಗಳು, ವಸತಿ ರಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಾಲಯದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಈ ಸ್ಥಳದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅವಶೇಷಗಳು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅವರು, ಹತ್ತಿರದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಅತಿಕ್ರಮಣಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದಾಗಿ ಅವಶೇಷಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಮೊದಲು ಕನಿಷ್ಠ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಸಕಾಲಿಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಈ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಾಚೀನ ನಗರ ಇತ್ತು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
