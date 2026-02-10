ETV Bharat / bharat

ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ನಗರದ ಅವಶೇಷಗಳು ಪತ್ತೆ; 3 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಸ್ಥಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ನಗರವಿದು!

ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ಎಡದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ನಗರದ ಅವಶೇಷಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.

Ancient City Ruins Found on Krishna River Banks
ಪ್ರಾಚೀನ ನಗರದ ಅವಶೇಷಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 10, 2026 at 1:34 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್: ನಲ್ಗೊಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡಮರಚೆರ್ಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ವೀರ್ಲಪಲೆಂ ಮತ್ತು ವೀರಪ್ಪಗುಡೆಮ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ದಕ್ಷಿಣದ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ಎಡದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ನಗರದ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಡಾ. ದ್ಯಾವನಪಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪುರಾತತ್ತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪುರಾವೆಗಳ ಆಧಾರದ ಪ್ರಕಾರ ನಗರವು ಕಬ್ಬಿಣಯುಗದಿಂದ ಸುಮಾರು 15 ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 3,000 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಳವು ಅಪಾರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Ancient City Ruins Found on Krishna River Banks
ಪ್ರಾಚೀನ ನಗರದ ಅವಶೇಷಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಯುಗದ ಕೈರ್ನ್‌ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನೂರಾರು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲಿನ ಸಮಾಧಿಗಳಿವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಈ ಕಲ್ಲುಗಳ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ವೀರರ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳು ವೀರುಲಪಾಡು ಮತ್ತು ವೀರಪ್ಪಗುಡೆಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ದಿಮ್ಮಿಗಳು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ವಸಾಹತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರವೂ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

10 ರಿಂದ 15 ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗಿನ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಅವಧಿಯ ಅವಶೇಷಗಳು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಗೋಡೆಗಳು, ಬುರುಜುಗಳು, ಕಣಜಗಳು, ದೇವಾಲಯಗಳು, ಬಾವಿಗಳು, ವಸತಿ ರಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಾಲಯದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಈ ಸ್ಥಳದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅವಶೇಷಗಳು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅವರು, ಹತ್ತಿರದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಅತಿಕ್ರಮಣಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದಾಗಿ ಅವಶೇಷಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಮೊದಲು ಕನಿಷ್ಠ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಸಕಾಲಿಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಈ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಾಚೀನ ನಗರ ಇತ್ತು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

