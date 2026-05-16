ETV Bharat / bharat

1200 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರದ ಅವಶೇಷಗಳು ಪತ್ತೆ: ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ?, ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ?

ಬಿಹಾರದ ಗಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದುಬ್ಬಾ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಗಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪುರಾತತ್ತ್ವಜ್ಞರು 1,200 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಬೃಹತ್ ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರದ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

1200-Year-Old Buddhist Monastery Remains Discovered In Bihar's Gaya
ಪತ್ತೆಯಾದ ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರದ ಅವಶೇಷಗಳು (ETV Bharat/Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 16, 2026 at 11:06 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಪಾಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ): ಗಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1200 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದೆಂದು ನಂಬಲಾದ ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರದ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಪುರಾತತ್ತ್ವಜ್ಞರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಳವು ಕ್ರಿ.ಪೂ 3ನೇ ಶತಮಾನದಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಮಾನವ ವಸಾಹತುವಿನ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಅವಶೇಷಗಳು, ವಿಗ್ರಹಗಳು, ವಚನ ಸ್ತೂಪಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಾಚೀನ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಬೋಧ್ ಗಯಾದಿಂದ ನೈಋತ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 30 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಪಾಟ್ನಾದಿಂದ 140 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ದುಬ್ಬಾ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಸ್ಥಳವು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಂಶೋಧನಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಖನನ ಮಾಡಬೇಕಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

1200-Year-Old Buddhist Monastery Remains Discovered In Bihar's Gaya
ಪತ್ತೆಯಾದ ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರದ ಅವಶೇಷಗಳು (ETV Bharat/Special Arrangement)

ಮಗಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ತಂಡವು ಈ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದೆ. ಮೇ 9 ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪುರಾತತ್ವ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ (CABA) ಉತ್ಖನನ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದಿರುವ ಈ ತಂಡ, ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಖನನ ನಡೆಸಿದೆ.

ಇಟ್ಟಿಗೆ ರಚನೆ, ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಣ್ಣ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ತೂಪಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಇಟ್ಟಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯದ ಮೇಲೆ ನಯವಾದ 'ಸುಣ್ಣದ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್' ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಎರಡು ಮಹಡಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ.

1200-Year-Old Buddhist Monastery Remains Discovered In Bihar's Gaya
ಪತ್ತೆಯಾದ ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರದ ಅವಶೇಷಗಳು (ETV Bharat/Special Arrangement)

ಒಂದು ಕೋಣೆಯ ಗೋಡೆಯ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಬಳಸುವ ಕಮಲದ ಮೊಗ್ಗು ಹೋಲುವ ಸುಂದರವಾದ ಟೆರಾಕೋಟಾ 'ಸ್ಟಾಪರ್' ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಟೆರಾಕೋಟಾ ಮಣಿಗಳು ಸಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಉತ್ಖನನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಉತ್ಖನನದ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಮಗಧ ವಿವಿಯ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಶಂಕರ್ ಶರ್ಮಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮೇಲ್ಮೈ ಪರಿಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದೆ.

1200-Year-Old Buddhist Monastery Remains Discovered In Bihar's Gaya
ಪತ್ತೆಯಾದ ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರದ ಅವಶೇಷಗಳು (ETV Bharat/Special Arrangement)

"ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಈ ಸಣ್ಣ ಕೊಠಡಿಗಳು ನಳಂದ ಮಹಾವಿಹಾರ (ಪ್ರಾಚೀನ ನಳಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ) ಸೇರಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪತ್ತೆಯಾದ ಇತರ ಪ್ರಾಚೀನ ವಿಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅವುಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಸುಣ್ಣದ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್​ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ನೆಲವು ನಿಷ್ಪಾಪ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ (ASI) ಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಶಂಕರ್ ಅವರು ETV ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

1200-Year-Old Buddhist Monastery Remains Discovered In Bihar's Gaya
ಪತ್ತೆಯಾದ ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರದ ಅವಶೇಷಗಳು (ETV Bharat/Special Arrangement)

ಪ್ರಮುಖ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 35 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ದಿಬ್ಬ ಇದ್ದು, ಅದರೊಳಗೆ ಬೃಹತ್ ಇಟ್ಟಿಗೆ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೂತುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಬೃಹತ್ ಟೆರಾಕೋಟಾ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳದ ಸುತ್ತಲೂ ಹರಡಿರುವ ಹಲವು ಕಲ್ಲಿನ ಕಂಬಗಳು ಸಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಇದು ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿನ ಅದ್ಭುತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

1200-Year-Old Buddhist Monastery Remains Discovered In Bihar's Gaya
ಪತ್ತೆಯಾದ ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರದ ಅವಶೇಷಗಳು (ETV Bharat/Special Arrangement)

"ತೆರೆದ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಲಾಗಿರುವ ಗೋಡೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದು ಬೌದ್ಧ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಉತ್ಖನನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚುರುಕು ಪಡೆಯಲಿದೆ" ಎಂದು ಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

1200-Year-Old Buddhist Monastery Remains Discovered In Bihar's Gaya
ಪತ್ತೆಯಾದ ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರದ ಅವಶೇಷಗಳು (ETV Bharat/Special Arrangement)

ಮಗಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಖನನದ ಸಹ-ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಅಲ್ಕಾ ಮಿಶ್ರಾ, ಈ ಸ್ಥಳವು ಬೌದ್ಧಧರ್ಮದ ಮಹಾಯಾನದ ಶಾಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರ ಎಂದು ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧ ಅಥವಾ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇರಿರಬಹುದೆಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳದ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

1200-Year-Old Buddhist Monastery Remains Discovered In Bihar's Gaya
ಪತ್ತೆಯಾದ ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರದ ಅವಶೇಷಗಳು (ETV Bharat/Special Arrangement)

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿ ಶಶಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಶಾಹಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, "ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಬೌದ್ಧ ಯುಗದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅವಶೇಷಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾದ, ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಬೌದ್ಧಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಶಾಹಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

1200-Year-Old Buddhist Monastery Remains Discovered In Bihar's Gaya
ಪತ್ತೆಯಾದ ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರದ ಅವಶೇಷಗಳು (ETV Bharat/Special Arrangement)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ 7ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಬಂಡೆಗಲ್ಲು ಶಾಸನ ಪತ್ತೆ

TAGGED:

BUDDHIST MONASTERY
BODH GAYA
MAGADH UNIVERSITY
ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರದ ಅವಶೇಷ
REMAINS OF BUDDHIST MONASTERY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.