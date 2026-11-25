ಪುತ್ರಿಯ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ 'ಕುದುರೆ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ' ಆಯೋಜಿಸಿದ ಶಾಸಕ: ಗೆದ್ದವರಿಗೆ SUV ಥಾರ್ ಕಾರು ಬಹುಮಾನ!
ವಿವಾಹದ ವೇಳೆ ನವ ವಧು-ವರರ ನಡುವೆಯೇ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಆಟ ಆಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಬಿಹಾರದ ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರಿತ ವಿವಾಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕುದುರೆ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸಿ, ಥಾರ್ ಕಾರು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 25, 2026 at 8:57 PM IST
ಪಾಟ್ನಾ(ಬಿಹಾರ): 'ಛೋಟಾ ಸರ್ಕಾರ್' ಎಂದೇ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ಜೆಡಿಯು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟಿತರಾಗಿರುವ ವಿವಾದಿತ ಶಾಸಕ ಅನಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಪುತ್ರಿಯ ವಿವಾಹ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಡ್ವಾನ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಜವಾದ ಕುದುರೆ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತು, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 200 ಕುದುರೆಗಳು ಭಾಗಿ: ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ 200 ಕುದುರೆಗಳು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಳೆ ಸುರಿದು ಪೆಂಡಾಲ್ ಮತ್ತು ಓಟದ ಹಾದಿ (ಟ್ರ್ಯಾಕ್) ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದವು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮರಳು ಮತ್ತು ಇತರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮರು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕುದುರೆ ಓಟ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಜನರು: ಕುದುರೆ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಜನರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈದಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಜನರು ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿಯ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸಮಾರಂಭ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕುದುರೆ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಜನಸಮೂಹವನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇಂತಹ ಕುದುರೆ ಓಟವನ್ನಾಗಲಿ ನಾನು ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. 15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. - ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ.
ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ 200 ಕುದುರೆಗಳು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕುದುರೆಗಳು ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ನನ್ನ ಹೆಣ್ಣು ಕುದುರೆಯ ಹೆಸರು ಕರಿಷ್ಮಾ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮೊಕಾಮಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್, ವಾಹನ, ನಗದು ಬಹುಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಎರಡು ತಲೆಮಾರುಗಳು ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನನ್ನ ಬಳಿ ಐದು ಕುದುರೆಗಳಿವೆ. - ಅಭಿಮನ್ಯು ಸಿಂಗ್, ಕುದುರೆ ಮಾಲೀಕ
ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದೂಡಿಕೆ: ಕುದುರೆ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಇಂದು (ಬುಧವಾರ) ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ನಿಗದಿಯಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತುಗಳು ನಡೆದವು. ವಿಜೇತವಾದ ಕುದುರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವು. ಈ ಹಂತವು ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಕಾರಣ, ಇಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಗಳು 10 ಬಿಘಾ (6.2 ಎಕರೆ) ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಐದು ಸುತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಿತ್ತು.
ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಜನರು ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಶಾಸಕ ಅನಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೇ ಇದನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಯಾವಾಗ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ.
ವಿಜೇತರಿಗೆ 'ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್' ಕಾರು ಬಹುಮಾನ: ಅನಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸ್ವತಃ ವಿಜೇತ ಸವಾರರಿಗೆ 'ಥಾರ್' (ಎಸ್ಯುವಿ) ವಾಹನವನ್ನು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಬಹುಮಾನಗಳಿದ್ದರೂ, 'ಥಾರ್' ವಾಹನವೇ ಎಲ್ಲರ ಚರ್ಚೆಯ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ದೇಶದ ಮೂಲೆ- ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಳಿಯ ಕುದುರೆಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.
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