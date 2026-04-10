ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ: ಅಂಬಾಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 32.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ದೇಣಿಗೆ
ರಿಲಯನ್ಸ್ ನೀಡಿರುವ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂ. ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬಳಕೆಯಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಂಬಾಜಿ ದೇವಾಲಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಕೌಶಿಕ್ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 10, 2026 at 2:52 PM IST
ಬನಸ್ಕಾಂತ (ಗುಜರಾತ್): ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿಯವರ 31ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅಂಬಾಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 32.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಯಾತ್ರಿ ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 3 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಊಟ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತ ಹೇಳಿದೆ.
ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳವಾದ ಅಂಬಾಜಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಅಂಬಾದೇವಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವ ಮತ್ತು ದೇವಿ ಬಳಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಭಕ್ತರು, ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ಈ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರಿದಾಗ ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾದಾಗ, ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮತ್ತು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂ. ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ದೇವಿ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು, ಚಲನಚಿತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಂಬಾಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ತಾಯಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾದ ಭಕ್ತರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನದ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬವು ತಾಯಿ ಅಂಬಾಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿಯವರ 31ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಅಂಬಾಜಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ 32.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ನ ಈ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆಯು ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಯಾತ್ರಿ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯದ ಉಚಿತ ಆಹಾರ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಡಳಿತ ಹೇಳಿದೆ.
ಶ್ರೀ ಅಂಬಾಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂಬಾಜಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ದೇವಾಲಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 20 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದೇಣಿಗೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಸತಿ ಮತ್ತು ಊಟವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಬಾಜಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲು ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಅಂಬಿಕಾ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಗೃಹ ಮತ್ತು ಜಗದ್ಜನ್ ಪಥಿಕಾಶ್ರಮ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಎರಡೂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹಳೆಯದಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಯಾತ್ರಿ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂಬಾಜಿ ದೇವಾಲಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಕೌಶಿಕ್ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂಬಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ರೂ. 13 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಹುಪಯೋಗಿ ಯಾತ್ರಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು 100,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 65 ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ನೆಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ 17 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ರೂ. 5 ಕೋಟಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಂಬಾಜಿ ದೇವಾಲಯವು 'ಅಂಬಿಕಾ ಅನ್ನಕ್ಷೇತ್ರ' ಉಪಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಉಚಿತ ಊಟಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 7,000 ರಿಂದ 8,000 ಭಕ್ತರು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ 'ಜೈ ಅಂಬೆ ತಿಥಿ ಭೋಜನ ಯೋಜನೆ' ಅಡಿ ಊಟ ದೇಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ರಿಲಯನ್ಸ್ ರೂ. 27.50 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ, ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 3 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಊಟ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
