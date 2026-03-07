ETV Bharat / bharat

ಹುತಾತ್ಮ ಸಹೋದರನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕರಕುಶಲ ಬಟ್ಟೆ ಉದ್ಯಮ: ಯುಪಿಎಸ್​ಸಿ ಕನಸು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಅನಾಮಿಕಾ

ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಹೋದರನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಯುವತಿ ಆತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಉದ್ಯಮವೊಂದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ'ಯ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಅನಾಮಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ದೀಪಕ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ (ETV Bharat)
ಕುಲ್ಲು(ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ): ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ದುರಂತಗಳು ಜನರ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರನ್ನು ಶೋಕ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನೇ ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ದುಃಖದಿಂದ ಹೊರಬಂದು, ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಛಲದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂಬಂತಿದೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಉಧಂಪುರದ 25 ವರ್ಷದ ಅನಾಮಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಬದುಕು.

ಹೌದು, ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅನಾಮಿಕಾ ಅವರ ಸಹೋದರ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರೊಂದಿಗಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದರು. ಸಹೋದರನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಯುವತಿಯ ಕನಸುಗಳು ಛಿದ್ರಗೊಂಡವು. ಆದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೇ, ದೃಢನಿಶ್ಚಯದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಲೆಯಿಂದಲೇ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕರಕುಶಲ ಬಟ್ಟೆ (ETV Bharat)

ಸದ್ಯ, ಕುಲ್ಲುವಿನ ಗಾಂಧಿ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಬಜಾರ್‌ನ ಸ್ಟಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾಮಿಕಾ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಉಡುಪುಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕಥೆಯೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಟಾಲ್‌ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಯುವ ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ಅನಾಮಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು 'ದೀಪಕ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್' ಎಂಬ ಕರಕುಶಲ ಉಡುಪುಗಳ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸ್​ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಬ್-ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಸಹೋದರ ದೀಪಕ್ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನೇ ಇಟ್ಟಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.

ಅನಾಮಿಕಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಪ್ರಯಾಣ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಕಥೆಯೊಂದು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿತು. 2024ರ ಆರಂಭದವರೆಗೆ ಅನಾಮಿಕಾರ ಜೀವನ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಯ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅವರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಯುಪಿಎಸ್​​ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 3, 2024ರಂದು, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕಥುವಾದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಹೋದರ ದೀಪಕ್ ಹುತಾತ್ಮರಾದಾಗ ಜೀವನ ದುರಂತ ತಿರುವು ಪಡೆಯಿತು.

ಕರಕುಶಲ ಬಟ್ಟೆ (ETV Bharat)

ಸಹೋದರನ ಹಠಾತ್ ಅಗಲಿಕೆಯು ಅನಾಮಿಕಾ ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರ ದುಃಖಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿತು. ಆಘಾತದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಏಕಾಂತದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಜಾರಿದರು. ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನಾಮಿಕಾರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ ವೈದ್ಯರು ಆಘಾತದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೃಜನಶೀಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಮುಂದೆ ಸಹಜ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಅನಾಮಿಕಾ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ತಾಯಿಯ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಮನದೊಳಗಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಣ್ಣಗಳು, ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮತ್ತು ಕೈ ಕಸೂತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ರೂಪ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದರು. ಅಗಾಧ​ ದುಃಖದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ ಈ ಕಲೆಯ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕಸನಗೊಂಡಿತು.

ಸಹೋದರನ ನೆನಪನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡುವ ದೃಢನಿಶ್ಚಯದೊಂದಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಉದ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಸೂಟ್‌ಗಳು, ಶರ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಉಡುಪುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಕಸೂತಿ ಮಾಡಿದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹ ರೋಮಾಂಚಕ ಕಲಾತ್ಮಕ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆಕರ್ಷಕ ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ.

'ದೀಪಕ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್' ಕರಕುಶಲ ಉಡುಪು (ETV Bharat)

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಕುಲ್ಲುವಿನ ಗಾಂಧಿ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಬಜಾರ್​ಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಅನಾಮಿಕಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮುಂದರೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡುಗರಿಂದಲೂ ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅನೇಕರು ಅನಾಮಿಕಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅದರ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 1,000ರಿಂದ ರೂ.ಗಳಿಂದ 10,000 ರೂ.ರವರೆಗೂ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳೂ ಸಹ ಬರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನಾಮಿಕಾ ಅವರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು 15 ರಿಂದ 20 ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವು ಈಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 45,000 ರೂ. ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಅನಾಮಿಕಾ ಅವರ ಉದ್ಯಮವು ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಮನೆಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಸೂತಿ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ 8 ಮಂದಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆಯರೂ ಸಹ ತಿಂಗಳಿಗೆ 10,000 ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.

"ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ನೆಮ್ಮದಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ನಾನು ಬಣ್ಣಗಳ ಮೊರೆ ಹೋದೆನು. ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಇದೇ ಹವ್ಯಾಸವು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಮುಂದಿನ ಗುರಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು" ಎಂದು ಅನಾಮಿಕಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.

''ಯಾವುದೇ ಬಟ್ಟೆಯ ತುಂಡನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಉಳಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕರವಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಡುಗೊರೆ ವಸ್ತುಗಳಂತಹ ಸಣ್ಣ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ ಬದ್ಧಳಾಗಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ಅನಾಮಿಕಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

''ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಡುಪು ಮತ್ತು ಕಸೂತಿಯು ಈ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಸಲ್ಲುವ ಗೌರವ'' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅನಾಮಿಕಾ ಶರ್ಮಾ.

