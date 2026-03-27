Analysis| ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲಿನ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಕಡಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ?

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ - ಡೀಸೆಲ್​ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗದಿದ್ದರೆ ಈ ಪರಿಹಾರವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರಬಹುದು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ತಜ್ಞರು.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 27, 2026 at 7:36 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳ ಕುರಿತು ಕಳವಳಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆ, ಕೇಂದ್ರವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.

ತಜ್ಞರು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡುವ ಕ್ರಮವೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದುಬಾರಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಶಾಲ ಕ್ರಮಗಳಿಲ್ಲದೇ ಈ ಪರಿಹಾರವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗುರುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಗೆಜೆಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ಲೀಟರ್‌ಗೆ 13 ರೂ.ನಿಂದ 3 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡೀಸೆಲ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸುಂಕವನ್ನು ಲೀಟರ್‌ಗೆ 10 ರೂ.ನಿಂದ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ತನ್ನ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನತ್ತ ಈ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇದು ತೂಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶುಕ್ರವಾರ, ಸಿಬಿಐಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿವೇಕ್ ಚತುರ್ವೇದಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಎಟಿಎಫ್ ಮೇಲಿನ ವಿಶೇಷ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಅಥವಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಎಟಿಎಫ್ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಶೇಷ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ (SAED) ವಿಧಿಸುವ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚತುರ್ವೇದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ SAED ನಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ ಗಳಿಕೆ 1,500 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂಧನ ದರ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ: ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್, ಜಾಗತಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಬೀಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಧಾನಿ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ನಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಹೆಚ್ಚಳಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹಾಕಬಾರದು ಎಂಬುದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಚನೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಈ ಕ್ರಮವು ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ವಾಯುಯಾನ ಟರ್ಬೈನ್ ಇಂಧನ (ATF) ಅಥವಾ LPG ಆಗಿರಲಿ, ಇಂಧನದ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಹೊರಹರಿವನ್ನು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸಲು, ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಪೂರೈಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಎಟಿಎಫ್ ಮೇಲಿನ ರಫ್ತು ಸುಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಡೀಸೆಲ್ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 21.5 ರೂ. ಮತ್ತು ಎಟಿಎಫ್ ಮೇಲೆ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 29.5 ರೂ. ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ . ಇದು ದೇಶೀಯ ಬಳಕೆಗೆ ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಮರ್ಪಕ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಣದುಬ್ಬರದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ಕ್ರಮ: ಈ ಕ್ರಮಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಈ ಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಚ್‌ಪಿಸಿಎಲ್) ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ ಕೆ ಸುರಾನ ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿತು.

ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಆಘಾತವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು.. ಹೀಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದಿತ್ತು, ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿತ್ತು.

ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಸರ್ಕಾರವು ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಅತಿಯಾದ ಲಾಭ ಗಳಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಅನಗತ್ಯ ಹೊರೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿಶಾಲ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಸುಗಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಏರಿಳಿತವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಹಾಪೋಹ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸುರಾನಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೂಡಾ ನೀಡಿದರು. ಇಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಅಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದು, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ: ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸವಾಲಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನುಡಿಯಾಗಿದೆ. ಡೀಸೆಲ್‌ನ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲ ಅದರ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಥನೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು.

ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಕ್ರಮವು ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ರಚನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದರ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದಾಗಿ ಡೀಸೆಲ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯತ್ತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ನೀತಿ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು, ಬಸ್ಸುಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡುವುದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ರೈಲು ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಇಂಧನವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಅಗತ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು, ಅಂತಹ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

