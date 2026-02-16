ETV Bharat / bharat

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ನ 'ಫಿಟ್ ಹೋಗಾ ಭಾರತ್' ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಂಸೆಗಳ ಮಹಾಪೂರ: ಭಾಗವಹಿಸಲು ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ನ ''ಫಿಟ್ ಹೋಗಾ ಭಾರತ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೀಟಪ್''ಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆಗಳ ಮಹಾಪೂರ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ. ಫೆ.22 ರಂದು ಬೇಗಂಪೇಟೆಯ ಮಯೂರಿ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ತರಬೇತಿಯ ಕೊನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ನ 'ಫಿಟ್ ಹೋಗಾ ಭಾರತ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 16, 2026 at 2:03 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್: 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್' ಆಯೋಜಿಸಿರುವ 'ಫಿಟ್ ಹೋಗಾ ಭಾರತ್' 30 ದಿನಗಳ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಭಾನುವಾರ ಬೇಗಂಪೇಟೆಯ ಮಯೂರಿ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ 'ಫಿಟ್ ಹೋಗಾ ಭಾರತ್' ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಯೋಗ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಫ್ರೀಡಂ ಆರೋಗ್ಯಯುತ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಫಿಟ್ ಹೋಗಾ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನವು ಜನವರಿ 19 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ, ಬೇಗಂಪೇಟೆಯ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಎದುರಿನ ಮಯೂರಿಯ ಕಚೇರಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಯೋಗ, ಜುಂಬಾ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಫಿಟ್​ನೆಸ್ ತರಬೇತಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಫೆ.22 ರಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಆನ್​ಲೈನ್​ ತರಬೇತಿಯೂ ಲಭ್ಯ: ಹಾಗೆಯೇ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಸುದ್ದಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೂರಾರು ಜನರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಆನ್​ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಯೋಗ, 7 ಗಂಟೆಗೆ ಜುಂಬಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:30 ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್​ಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹಲವರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತಜ್ಞರಿಂದ ತರಬೇತಿ: ಯೋಗ, ಜುಂಬಾ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ರಶೀದಾ ಸಿಧ್‌ಪುರ್ವಾಲಾ, ವಿಜಯ ತುಪುರಾನಿ ಮತ್ತು ವನಶ್ರೀ ಶರ್ಮಾ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ಸವಾಲು ಎಂದರೇನು?

ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅರಿವು, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಕಾಯಿಲೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸದೃಢತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ 'ಫಿಟ್ ಹೋಗಾ ಭಾರತ್ - 30 ದಿನಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸವಾಲು' ಅಭಿಯಾನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳ ಕುರಿತು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ನೇರ ಕಲಿಕಾ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತ. ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಆಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಯೂರಿ ಮೈದಾನದ ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ: ಮಯೂರಿ ಮೈದಾನದ ಪ್ರಶಾಂತ ಮತ್ತು ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಯೋಗ ಕಲಿಯಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಸುಲಭ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಿಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಮೆಡಿಕವರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಉಪಾಹಾರವನ್ನು ಸಹ ಉಚಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ: 'ಉಚಿತ ಯೋಗ, ಜುಂಬಾ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ತರಬೇತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ' ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಭಾನುವಾರ ಬೇಗಂಪೇಟೆಯ ಮಯೂರಿ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಫಿಟ್ ಹೋಗಾ ಭಾರತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸೆಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಶೇಖ್‌ಪೇಟೆಯ ಗಂಗಾಧರ್ ಪಾಣಿ.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಫಿಟ್ ಹೋಗಾ ಭಾರತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನೃತ್ಯ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಕಲಿಯಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ದಿಲ್​ಸುಖ್‌ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಶಂಶಾದ್ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ವಿಜಯ ತುಪುರಾನಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ನೃತ್ಯ ತರಬೇತಿಯು ಉತ್ಸಾಹ ನೀಡಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ರಶೀದಾ ಸಿಧ್‌ಪುರವಾಲಾ ಅವರ ಯೋಗ ಆಸನಗಳ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಉಸಿರಾಟ, ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತುಕೊಂಡೆವು ಎಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾ? ಫಿಟ್ ಹೋಗಾ ಭಾರತ್‌ನ ಈವರೆಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇದೇ ಫೆ.22 ರಂದು ಕೊನೆಯ ಗ್ರೌಂಡ್​ ಮೀಟಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬೇಗಂಪೇಟೆಯ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಎದುರಿನ ಮಯೂರಿ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ: ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಫಿಟ್ ಹೋಗಾ ಭಾರತ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸೆಷನ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ, https://www.etvbharat.com/fit-hoga-bharat ಮೂಲಕ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಫೆ.22ರಂದು ಗ್ರೌಂಡ್​ ಮೀಟಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರು ನೇರವಾಗಿ ಮಯೂರಿ ಕಚೇರಿ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಗೆ ಕೆನಡಾ ನಿಯೋಗ ಭೇಟಿ: ಚಿತ್ರ ನಗರಿಯ ಸಿನಿಮೀಯ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಮಾರುಹೋದ ಅತಿಥಿಗಳು

