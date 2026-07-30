ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ತವರೂರು: ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ 70 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು!
ಈ ಗ್ರಾಮದ 70 ಜನರು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು, ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 30, 2026 at 1:57 PM IST
ಬೆಜ್ಜಂಕಿ(ತೆಲಂಗಾಣ): ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೃಢನಿಶ್ಚಯ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ಸಿದ್ದಿಪೇಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಜ್ಜಂಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚೀಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮವು ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿನ 70 ಜನರು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಇತರರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಗ್ರಾಮದ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಚೀಲಾಪುರವು 'ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸ್ವರ್ಗ' ಎಂದೇ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಶಿಕ್ಷಕರು: 1990ಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಜನರು ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಡಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಆರು ಮಂದಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾದರು. ಇದೀಗ 15 ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಸಿ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ 10 ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಗ್ರಾಮದ ಅನೇಕರು ಅಂಚೆ, ವಿದ್ಯುತ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ, ಕಂದಾಯ, ನೀರಾವರಿ, ದತ್ತಿ, ರೈಲ್ವೆ, ವಾಯುಪಡೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ಗಳು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: 250 ಕುಟುಂಬಗಳಿರುವ ಚೀಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮವು 1,290 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಜನರ ಏಳಿಗೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 2003ರಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಘ (EWS)ವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹತ್ತನೇ ಮತ್ತು +2(PUC) ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಘದಿಂದ ಸನ್ಮಾನ, ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
''ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಯುವಕರಿಂದ ನಾವು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಸಲಹೆ, ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕನ ಹುದ್ದೆಗೇರಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ'' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ., ಬಿ.ಇಡಿ ಪದವೀಧರ ನರಸಯ್ಯ.
''ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಂಘದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ'' ಎಂದು ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
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