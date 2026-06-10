'50KM ಮೌಂಟೇನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ': 1 ಗಂಟೆ 59 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರ್ವತ ಹತ್ತಿದ ಯುವಕ!
'ಮೌಂಟೇನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ' ಓಟಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾಗಿ 12 ಗಂಟೆ 59 ನಿಮಿಷ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಯುವಕ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
Published : June 10, 2026 at 5:36 PM IST
ಬೆರ್ಹಂಪುರ್(ಒಡಿಶಾ): ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನ ಹೊಡೆತ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕಠಿಣ ಹಾದಿಯ 50 ಕಿ.ಮೀ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು 29 ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವಕ ಕೇವಲ 1 ಗಂಟೆ 59 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
'ಮೌಂಟೇನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ' ಓಟಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾಗಿ 12 ಗಂಟೆ 59 ನಿಮಿಷ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ಸಾಹಿಯಾಗಿರುವ ಬೆರ್ಹಾಂಪುರದ ರಾಹುಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬೆಹೆರಾ ಅಮೋಘ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಜೂನ್ 9ರಂದು ಸಿನ್ಹಗಡ್-ರಾಜ್ಗಢ-ತೊರ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅನ್ನು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ 50 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಹಾದಿಯಾಗಿದ್ದು, 2,500 ಮೀಟರ್ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರ ಹೊಂದಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೂರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವದ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಈ ಚಾರಣ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಶ್ರೇಣಿಯ ಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. 153 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 85 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮಾತ್ರ 14 ಗಂಟೆಗಳ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಒಬ್ಬರು.
ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೆಹೆರಾ ಎಂಬ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರ ರಾಹುಲ್, ಬೆರ್ಹಾಂಪುರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಿಮ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಪರ್ವತ ಓಟ ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನೆರವಾಗಿದೆ. ಕಷ್ಟಕರ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರಣ ಮಾಡುವ ಸವಾಲನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು 10 ಕಿ.ಮೀ ಪರ್ವತ ಓಟಗಳಿಂದ 50 ಕಿ.ಮೀ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಓಟವನ್ನು ಪುಣೆ ಬಳಿಯ ಭೋರ್ ಪ್ರದೇಶದ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾವ್ಲಾ ಘಾಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮತ್ತು ಚಾರಣಿಗರನ್ನು ಕೆಲವು ಕಠಿಣ ಪರ್ವತ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸವಾಲು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯದ ಸ್ಥಳವು ಪುಣೆಯ ಭೋರ್ನ ಟೀಕ್ವುಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು 25 ಕಿ.ಮೀ ನಂತರ ಅದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಯು-ಟರ್ನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಓಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಕಠಿಣ ಬಿಸಿಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಬೇಕು. ಒಟ್ಟು 3,020 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಏರಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಚಾರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಾಯ ಅಥವಾ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅವರು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪುಣೆಯಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಹುಲ್, "ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ, ಸ್ಥಿರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಾರದಲ್ಲಿ ಆರು ದಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಾನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಸವಾಲಿನ ಪರ್ವತ ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ 1.5 ಗಂಟೆ ಜಿಮ್ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ರಾಹುಲ್ ಪುಣೆಗೆ ಹೋದ ನಂತರವೇ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯಿತು" ಎಂದು ಅವರ ತಾಯಿ ತಿಳಿಸಿದರು. "ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆ ಎಂದಿಗೂ ಆತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಮನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪುಣೆಗೆ ತೆರಳಿದ ನಂತರ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, "ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಹಲವಾರು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಸಾಧನೆಗಳು ಸಾಕ್ಷಿ" ಎಂದು ತಾಯಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
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