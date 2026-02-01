ಮೇದಾರಂನ ಬುಡಕಟ್ಟು ದೇವತೆ ಸಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟ ಭಕ್ತರು; ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಸಚಿವೆ ಸೀತಕ್ಕ
ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಉತ್ಸವ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದು, ಸಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಭಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಹಾಕಿದರು.
Published : February 1, 2026 at 6:35 PM IST
ಮೇದರಾಂ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜಾತ್ರೆಯಾಗಿರುವ ಮೇದರಾಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮ್ಮಕ್ಕ ಸರಳಮ್ಮ ಬುಡಕಟ್ಟು ಉತ್ಸವ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಪೂಜೆ ಬಳಿಕ, ಭಕ್ತರ ಹರ್ಷೋದ್ಘಾರದ ನಡುವೆ ತಾಯಿ ಸಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟರು. ಶನಿವಾರ ದೇವಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುವ ಆಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತರು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳ ಶಬ್ಧದೊಂದಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದರು.
ಸಮ್ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಪೂಜಿತವಾದ ಸರಳಮ್ಮ, ಪಗಿಡಿದ್ದರಾಜು ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದರಾಜುಲು ಅವರನ್ನು ಆಯಾ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪುರೋಹಿತರು ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಸಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚಿಲಕಲಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವವರೆಗೂ ಭಕ್ತರು ಸಾಗಿದರು.
ಸಚಿವರಾದ ಅನಸೂಯಾ ಸೀತಕ್ಕ, ಮುಲುಗು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದಿವಾಕರ್, ಎಸ್ಪಿ ಸುಧೀರ್ ರಾಮನಾಥ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕಾಡಿನ ಪ್ರವೇಶ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು. ಇದೊಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಘಟನೆಯಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಈ ನಡುವೆ ಸರಳಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಕನ್ನೆಪಲ್ಲಿಗೆ, ಗೋವಿಂದರಾಜುಲು ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡೈಗೆ ಹಾಗೂ ಪಗಿಡಿದ್ದರಾಜುನನ್ನು ಪುನುಗೊಂಡ್ಲಾಗೆ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು.
ಭಕ್ತಸಾಗರದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಉತ್ಸವ: ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಉತ್ಸವದ ಅಂತಿಮ ದಿನವಾದ ಶನಿವಾರದಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹ ಆಗಮಿಸಿತ್ತು. ಕಾಡಿನ ದೇವತೆಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಭಕ್ತರು ಸಾವಿರಾರು ವಾಹನದ ಮೂಲಕ ತಲುಪಿದ್ದರು. ದರ್ಶನದ ಬಳಿಕ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಮೇದಾರಾಂ-ತಡವೈ ಮತ್ತು ತಡವೈ-ಪಸ್ರಾ ಮಾರ್ಗಗಳು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದವು. ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಮಾರ್ಗ ತಲುಪಲು 10 ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ದಟ್ಟಣೆ ಜೊತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಎಐ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಟ್ಟಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಉತ್ಸವದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮುನ್ನವೇ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಬಹುದೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೇದಾರಂನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಬಾರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕ್ರಮಗಳು ಸ್ಥಿತಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪೂರೈಸಿಲ್ಲ. ದೇಗುಲದ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಜನದಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ.
