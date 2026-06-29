ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವರನ ಮೇಲೆ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ, ಹಲ್ಲೆ ಆರೋಪ: ಐವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ
ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ವೇಳೆ ವರನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಬಾಲಿಸಾನ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಐವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
Published : June 29, 2026 at 12:42 PM IST
ಪಠಾಣ್ (ಗುಜರಾತ್): ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ವೇಳೆ ಐದು ಜನರು ವರ ಹಾಗೂ ಆತನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ, ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವ ಘಟನೆ ಪಠಾಣ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಜಿಪುರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಜಿಪುರ್ ಗ್ರಾಮದ ಕೌಶಿಕ್ ಪಟ್ನಿ ಎಂಬಾತ ವರ. ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಅತಿಥಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು. ವರನನ್ನು ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ಮದುವೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಾಜಿಪುರ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಜನರ ಗುಂಪು ಕೌಶಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಕುದುರೆಯಿಂದ ಎಳೆದು, ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ, ಅವರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ, ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ವೇಳೆ ದಾಳಿ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಬಾಲಿಸಾನ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಮುಜಿ ಠಾಕೂರ್, ಸಂಜಯ್ಜಿ ಠಾಕೂರ್, ಮೆಹುಲ್ಜಿ ಠಾಕೂರ್, ರಾಹುಲ್ಜಿ ಠಾಕೂರ್ ಮತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ಜಿ ಠಾಕೂರ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲವರು ವರನನ್ನು ಕುದುರೆಯಿಂದ ಕೆಡವಿ, ಹೊಡೆದು, ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕುಟುಂಬದ ಇತರೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನಿಂದಿಸಲಾಯಿತು.
"ನಾವು 'ಫುಲೇಕು' (ಮದುವೆಪೂರ್ವ ಮೆರವಣಿಗೆ) ನೊಂದಿಗೆ ಪಠಾಣ್ನಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದೆವು. ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ, ನಾವು ಹಾಜಿಪುರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗರ್ಬಾದ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಾವು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ರಾಮುಜಿ ಚಾನಾಜಿ ಠಾಕೂರ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು. ನನ್ನನ್ನು ಕುದುರೆಯಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡವಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಕಳೆದುಹೋಯಿತು. ಅವರು, 'ನೀವು ಪಟ್ನಿಗಳು, ನೀವು ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಏಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ನಮ್ಮ ಠಾಕೂರ್ ಸಮುದಾಯ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಯಮ ಹೊಂದಿದೆ; ನಾವು ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸದಿದ್ದಾಗ, ನೀವು ಏಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ?' ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಘಟನೆಗಳು ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿವೆ. ಪೊಲೀಸರಿಂದ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು" ಎಂದು ವರ ಕೌಶಿಕ್ ಪಟ್ನಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ವ್ಯಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಗಲಾಟೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನೊಂದ ಕುಟುಂಬ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
ಹಾಜಿಪುರದ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಹಾಗೂ ವರನ ಮಾವ ಪ್ರಕಾಶ್ಭಾಯ್ ಪಟ್ನಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ನನ್ನ ಸೋದರಳಿಯನ ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿಂದೆಯೇ ಚಲಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ವರನನ್ನು ಕುದುರೆಯಿಂದ ಎಳೆದು ಹಾಕಿದನು. ನಾನು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ನನ್ನ ಅಂಗಿಯನ್ನು ಹರಿದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೂ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದರು. 5-6 ಜನರಿದ್ದರು. 'ನೀವು ಪಟ್ನಿ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಏಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ?' ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದರು. ಇಂತಹ ಘಟನೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಭವಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಪರೇಶ್ ರೇಣುಕಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, "ಜೂನ್ 27ರಂದು ಬಾಲಿಸಾನದ ಹಾಜಿಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೌಶಿಕ್ ಪಟ್ನಿ ಎಂಬ ಯುವಕನ ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವರನು ಗ್ರಾಮದ ವಾಘೇಶ್ವರಿ ಮಾತಾಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ತನ್ನ ಕುದುರೆಯಿಂದ ಇಳಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹತ್ತಬೇಕು. ಈ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಮನನೊಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ರಾಮುಜಿ ಚಾನಾಜಿ ಠಾಕೂರ್ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ವರನನ್ನು ಕುದುರೆಯಿಂದ ಎಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ವಿಗ್ನವಾಯಿತು. ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು ಮತ್ತು ದೂರುದಾರರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಐವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆರೋಪಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬವು ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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