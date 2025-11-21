ETV Bharat / bharat

ಸೈನಿಕನ ಸಮಾಧಿಗಾಗಿ ಬ್ರಿಟನ್‌ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೈತನ ಪತ್ರ: ಹಣವೂ ಬಂತು, ದುರಸ್ತಿಯೂ ಆಯ್ತು; ಆದರೆ ಕಳೆಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಅವಾಂತರ!

ಮೊದಲ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್​ ಯೋಧರ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿದ್ದ ಯೋಧನೊಬ್ಬ ಮಡಿದಿದ್ದ. ಅವರ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಈಗಲೂ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೇ ಇದೆ.

ಬ್ರಿಟಿಷ್​ ಯೋಧನ ಸಮಾಧಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 21, 2025 at 2:35 PM IST

ಅಮರಾವತಿ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಧಮನ್‌ಗಾಂವ್ ರೈಲ್ವೆ ನಗರದಲ್ಲಿನ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಬಳಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿತ ಸಮಾಧಿಯೊಂದು ಇದೆ. ಈ ಸಮಾಧಿ ಈಗ ರಾಜ್ಯ, ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸದ್ಯ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಕಾರಣ, ಮೊದಲ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನಿಕನ ಸಮಾಧಿ.

ಹೆಚ್ಚು ಜನನಿಬಿಡವಲ್ಲದ ಈ ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೋರೇಶ್ವರ್ ಶೆಂಡೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಪೊದೆಗಳ ಮಧ್ಯೆದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಈ ಸಮಾಧಿ ಮೇಲಿದ್ದ ಬರಹಗಳು ಅವರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದವು. ಇದರ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾದಾಗ ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷ್​ ಸೈನಿಕನ ಸಮಾಧಿ ಎಂಬುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಮೊದಲ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿದ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಮಾಲ್ವಿನ ಎಂಬ ಬ್ರಿಟೀಷ್​ ಯೋಧನ ಸಮಾಧಿ ಅದಾಗಿತ್ತು.

ಬ್ರಿಟಿಷ್​ ಯೋಧನೊಬ್ಬನ ಸಮಾಧಿ ಅನಾಥವಾಗಿ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ಮೋರೇಶ್ವರ್ ಶೆಂಡೆ​ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಈ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್​ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರವೊಂದನ್ನು ಬರೆದು, ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಈ ರೈತ ಬರೆದ ಪತ್ರವನ್ನು ಬ್ರಿಟನ್​ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಿಸಿ, ಯೋಧನ ಸಮಾಧಿ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೂಡಾ ಮುಂದಾಯಿತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಾಧಿ ಇನ್ನು ಕಳಪೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಈ ಸಮಾಧಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹೀಗೆ!: 1996 - 97ರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೋರೇಶ್ವರ್ ಶೆಂಡೆ ಅವರು ಪೊದೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಸಮಾಧಿ ಮೇಲೆ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಮಾಲ್ವಿ ಎಂಬ ಸೈನಿಕನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ದಿನಾಂಕ 10 ಮೇ 1921 ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ ಅಮೃತಶಿಲೆಯ ಕಲ್ಲು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಕೂಡಲೇ ಆತ ಬ್ರಿಟಿಷ್​ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸಳೆಯಲು ಬ್ರಿಟನ್​ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ.

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳ ಹುತಾತ್ಮರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಿತಿಯು ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿತು. ಭಾರತೀಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯು ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಯುದ್ಧ ಸಮಾಧಿ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಿಯ ಜಿರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಹಿಸಿತು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿಸಿ ಧಮನ್‌ಗಾಂವ್ ರೈಲ್ವೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿತು. ಆಯೋಗದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಮಾಧಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. 2016ರ ಜೂನ್ 10ರಂದು ಅಮರಾವತಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ಮಾರಕದ ಮೇಲೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಛಾವಣಿಯನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಜಿರ್ಣೋದ್ಧಾರವಾಗಿ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶ: ಬ್ರಿಟಿಷ್​ ಯೋಧ ಆಲ್ಬರ್ಟ್​ ಮಾಲ್ವಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರಕ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಳಿಕ ಸಿಬ್ಲ್ಯೂಜಿಸಿ ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮಾಸಿಕ 800ರೂ ಪಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹಣ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಕೂಡಾ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಈ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಈ ನಡುವೆ ಸ್ಮಾರಕದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಳಕೆಯಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಸದ್ಯ ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಪ್ಪಡಿ ಕಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಸಮಾಧಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಳ್ಳರು ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೆ ಆಗಿಲ್ಲ.

ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆಯಂತೆ ಈ ಸ್ಮಾರಕ: ಧಮನ್‌ಗಾಂವ್ ರೈಲ್ವೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಯುದ್ಧ ಸಮಾಧಿ ಆಯೋಗದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಎಂ.ಎಸ್. ಬಹನ್ವಾಲ್ ಅವರು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನಿಕ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಮಾಲ್ವಿ ಅವರ ಸ್ಮಾರಕ ಮತ್ತು ಧಮನ್‌ಗಾಂವ್ ರೈಲ್ವೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. 1920 - 21ರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೇನಾ ಶಿಬಿರವಿತ್ತು. ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿದ ಸೈನಿಕರೂ ಇದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಈ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಮಾಲ್ವಿ. ಈತ ಶಿಬಿರದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕವನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಮೋರೇಶ್ವರ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಖಡ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಮಾಲ್ವಿಯ ಉಲ್ಲೇಖ: ಆಂಗ್ಲೋ - ಮರಾಠ ಯುದ್ಧವು ಪುಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಡ್ಕಿಯಲ್ಲಿ 1817 ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ನಡೆಯಿತು. ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಯುದ್ಧ ಸಮಾಧಿ ಆಯೋಗವು ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸೈನಿಕರ ಸಮಾಧಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 9 ನೇ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಮಾಲ್ವಿಯ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ ಎಂದು ಮೋರೇಶ್ವರ್ ಶೆಂಡೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಡಿದ ಸೈನಿಕರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು, ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಹುದ್ದೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು 1917 ರಲ್ಲಿ ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿಸಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಕೆನಡಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡಾ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಆಯೋಗವು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಅದು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಹನ್ವಾಲ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿಸಿ ಕಾರ್ಯ: ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿಸಿ ಕಾರ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಯುಗದ ಸಮಾಧಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೇ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಡೆಯುವ ನಿಧಿಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 50,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನಿಕರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಯುಗದ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ, ಪುನರ್ನಿಮಾಣ ಮಾಡಿ, ರಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡುವುದೇ ಇದರ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ.

