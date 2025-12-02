ETV Bharat / bharat

ಅಮ್ಮ ಕಿಚನ್​: 20 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಉದ್ಯಮ ಇದೀಗ 2.5 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆ: ಮನೆಯವರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ದೇವಿ!

ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಜನರಿಗೆ ಊಟ ಬಡಿಸುವುದು ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿದ ಉದ್ಯಮ ಇದೀಗ ಇವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ.

amma-kitchen-how-65-year-old-devni-devi-built-a-rs-2-dot-5-crore-cloud-kitchen-in-patna
ಅಮ್ಮಾ ಕಿಚನ್ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ದೇವ್ನಿ ದೇವಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 2, 2025 at 5:07 PM IST

Updated : December 2, 2025 at 5:12 PM IST

ಪಾಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ): ಕೇವಲ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್​ ಆಹಾರ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಸಿದ ಉದ್ಯಮವೊಂದು ಇದೀಗ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2.5 ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಡಿದೆ. ಇದು 65 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ದೇವ್ನಿ ದೇವಿ ಅವರ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಉದ್ಯಮದ ಬದುಕು. ಎರಡು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಆಸಕ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ಉತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಈ ಆಹಾರದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಅವರು, ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಮ್ಮ ಕಿಚನ್​ 2 ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಅದೇ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ.

ಇಷ್ಟು ಬರುವ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಇವರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ: ದೇವ್ನಿ ದೇವಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಇಷ್ಟು ದೂರ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತ ಮನೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹೋದರು. ಮನೆ ಕೆಲಸಗಾರರು ಮತ್ತು ಸೇವಕರಿದ್ದ 25 ಸದಸ್ಯರಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬಂದರು. ಇಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದರೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅವರ ತೃಪ್ತಿಯ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಅವರ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲಾಯಿತು ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.

amma-kitchen-how-65-year-old-devni-devi-built-a-rs-2-dot-5-crore-cloud-kitchen-in-patna
ದೇವ್ನಿ ದೇವಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದು 2002ರಲ್ಲಿ. ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಟ್ನಾಗೆ ಬಂದ ಅವರು, ಗಂಡ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪಾಟ್ನಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್​ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಊಟದ ಬಾಕ್ಸ್​ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಂಡ ಅವರು ಆಘಾತಗೊಂಡರು. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ಇರುವವರಿಗಾಗಿ ಮನೆ ಶೈಲಿಯ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಯೋಚನೆ ಬಂದಿತು.

amma-kitchen-how-65-year-old-devni-devi-built-a-rs-2-dot-5-crore-cloud-kitchen-in-patna
ಅವರ ಜರ್ನಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಹೀಗೆ?; ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ತಯಾರಿ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸೌರಭ್ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಗ್ರಾಹಕನಾದ. ಆತನೇ ನನಗೆ ಮೆಸ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ, ಇತರ ಪಿಎಂಸಿಎಚ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸರಳತೆಯಿಂದ ಅಮ್ಮನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತರು.

amma-kitchen-how-65-year-old-devni-devi-built-a-rs-2-dot-5-crore-cloud-kitchen-in-patna
ಇದೇ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೊದಲ ಯಶಸ್ಸು.. ಆದರೆ?: ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಯಶಸ್ಸು ದಕ್ಕಿತ್ತಾದರೂ. ಅವರು ಹೋಟೆಲ್​ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರ ಗಂಡ ಕೂಡ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಈ ವಿಚಾರ ಕುರಿತು ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಾವ ಯಾವಾಗಲೇ ಪಾಟ್ನಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಕಿಚನ್​ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಉತ್ತಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಪಡೆಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು, ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಉತ್ತರ ಮೌನವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು.

ಈ ಉದ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳು, ವಿರೋಧಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದವು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಜನರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕುವುದು ಅದೃಷ್ಟ. ಅಲ್ಲದೇ ಇದು ನನ್ನಿಷ್ಟದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಖುಷಿ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.

amma-kitchen-how-65-year-old-devni-devi-built-a-rs-2-dot-5-crore-cloud-kitchen-in-patna
ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು ನಂಬಿಕೆ: ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. 80,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಎಂಟು ರಿಕ್ಷಾಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು, ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. 2009 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಹೆಸರಿನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗಿಯರು ಅವರ ಮೊದಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಿವಾಸಿಗಳಾದರು. ಅವರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದವು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಹಿಳಾ ನೇತೃತ್ವದ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ನಂಬುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸಮಾಜದ ಮನೋಭಾವವೂ ಬದಲಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.

ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಥಿರವೆಂದು ತೋರಿದಾಗ, COVID-19 ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ತಿರುಗುಮುರುಗಾಯಿತು. ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟವು, ಆದಾಯ ಕುಸಿಯಿತು ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಕಾಡಿತು. ಆದರೆ ಇವರು ಮಾತ್ರ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಟಿಫಿನ್ ತಲುಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರು.

ವೈದ್ಯರು ನನಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಹೇಳಿದರು ಅಂತಾದೆ ದೇವ್ನಿ ದೇವಿ. ಅವರು ಸಹ COVID-19 ಸೋಂಕಿಗೆ ತುತ್ತಾದರು. ಅವರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಅದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರನ್ನು PMCHಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು. ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಫಲ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವುಕರಾದರು.

ಅಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ್ದು ಹೀಗೆ?: ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ನಂತರ, ಆಹಾರ ವಿತರಣೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಯಿತು. ಅವರ ಕಿರಿಯ ಮಗ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಿಚನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಹೀಗೆ ಜೂನ್ 2022 ರಲ್ಲಿ "ಅಮ್ಮ ಕಿಚನ್" ಜನ್ಮ ತಾಳಿತು.

ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ನಾದಾದ್ಯಂತ ಅಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ರುಚಿಕರವಾದ ಖಾದ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಅಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಆಯಿತು. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿದವು. ಎರಡು ಡೈನ್ - ಇನ್ ಔಟ್‌ಲೆಟ್‌ಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು, 100 ರಿಂದ 300 ರೂ.ಗಳ ನಡುವಿನ ಬೆಲೆಯ ಊಟವನ್ನು ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆವು. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಾರ್ಷಿಕ 2.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಅಂತಾರೆ ದೇವ್ನಿ ದೇವಿ.

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದ ಮೊದಲ ಮಗ ಜೈಶಂಕರ್​. ಈಗ ಅಮ್ಮನ ಉದ್ಯಮದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶಂಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನನಗೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಅವರು ಇಂದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಮ್ಮ ಕಿಚನ್​ನಲ್ಲಿ 30 ಜನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದು, ಅವರ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ 15ಸಾವಿರವಾಗಿದೆ.

ಮನೆ ರುಚಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಫಿದಾ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲದ ಗ್ರಾಹಕ ನಿಲೇಶ್​ ಪಾಂಡೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ರುಚಿಕರವಾದ ಮನೆ ಶೈಲಿಯ ಬಿಸಿ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಮಸಾಲೆಗಳಿಲ್ಲದೇ ಮನೆ ರುಚಿ ಊಟ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೂವರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಹಣದ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಇದೀಗ ಯಶಸ್ವಿ ಅಹಾರ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವ್ನಿ ದೇವಿ ಅವರ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಏರಿಳಿತಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯಮವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿದೆ.

