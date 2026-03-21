ETV Bharat / bharat

ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳ ಕುರಿತ ವಿಧೇಯಕ ಮಂಡಿಸಲಿರುವ ಅಮಿತ್ ಶಾ

ಸದನ ಹೊರಡಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್​ ಶಾ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ CAPF ಕುರಿತ ವಿಧೇಯಕ ಮಂಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

Amit Shah
ಅಮಿತ್​ ಶಾ (ANI)
author img

By PTI

Published : March 21, 2026 at 8:43 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಸಿಎಪಿಎಫ್​ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ, ನಿಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸೋಮವಾರ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತ) ವಿಧೇಯಕ, 2026 ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಎಲ್ಲಾ CAPFಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ (CRPF), ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ (BSF), ಇಂಡೋ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ (ITBP), ಮತ್ತು ಸಶಸ್ತ್ರ ಸೀಮಾ ಬಲ್ (SSB) ಆಯಾ ಕಾಯ್ದೆಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯಿದೆಗಳ ಅಡಿ ಬರುವ ನಿಯಮಗಳು ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಜನರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು CAPF ಗಳಲ್ಲಿನ ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ.

ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರತಿ CAPFನ ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಚನೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಕಾನೂನು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

CAPF ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಂತ್ರಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ವಿಘಟನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸೇವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ಕೆಲವು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.

ಈ ಮಸೂದೆಯು ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಜನರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫೀಸರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು CAPF ಗಳಲ್ಲಿನ ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸದನವು ಹೊರಡಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕಾನೂನು ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಜನರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಈ CAPF ಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೇವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಸಿಎಪಿಎಫ್​ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಾರತೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ, ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಡೆಪ್ಯುಟೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಶೇಕಡಾ 67 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಡೆಪ್ಯುಟೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಮಸೂದೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿಶೇಷ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, CAPF ಗಳಲ್ಲಿ IPS ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ 2025 ರ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಡರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಹೇಳಿತ್ತು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಸೂಚನೆ ಬಳಿಕ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರ ನಿಗಮಗಳ ಕಾನೂನು, ಪೊಲೀಸ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಮೇಲ್ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅನುಮೋದನೆ

TAGGED:

AMIT SHAH
RAJYA SABHA
ಸಿಎಪಿಎಫ್​ ಮಸೂದೆ
BILL ON CAPF

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.