'ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗುವುದು ಅಣಕು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ': ಅಮಿತ್ ಶಾ ವ್ಯಂಗ್ಯ
ಅಣಕು ಸಂಸತ್ತು ನಡೆಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗುವುದು ಅಣಕು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 1, 2026 at 8:24 PM IST
ಚಂಡೀಗಢ: ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟ ನಡೆಸಿದ ಅಣಕು ಸಂಸತ್ತು, ವಾಗ್ದಂಡಣೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗುವ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಈ 'ನಕಲಿ ಸಂಸತ್ತಿ'ನಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆಯಬಹುದು" ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಲು ಮೊದಲು ದೇಶದ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಣಕು ಸಂಸತ್ತು ನಡೆಸಿದರೆ, ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದರು.
"ಸತತ ಮೂರು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು (ರಾಹುಲ್) ಈಗ 'ನಕಲಿ ಸಂಸತ್ತು' ಎಂಬ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಲು ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು 'ನಕಲಿ ಸಂಸತ್ತಿ'ನಲ್ಲೇ ಕಳೆಯಿರಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ನಿಜವಾದ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅಣಕವಾಡಿದರು.
ದೆಹಲಿ ರ್ಯಾಲಿ ವಿರೋಧಿಸಿ ಟೀಕೆ: "1984ರ ಗಲಭೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ದಿನದಂದೇ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸಿರುವುದು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಂಗಡಿ (ಮೊಹಬ್ಬತ್ ಕಿ ದುಕಾನ್) ಇಂತಹ ನಡೆಗಳಿಂದ ದ್ವೇಷದ ದುಕಾನ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
"ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅನುಭವಿಸಿದ ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಆ ಪಕ್ಷದ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
"ಹಬ್ಬಗಳ ನಂತರ ತಮ್ಮ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದರು. ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹25,000 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ರ್ಯಾಲಿಯು ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಕಳವಳವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
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