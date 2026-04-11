ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್​ ರಾಜ್​​ಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡುತ್ತೇವೆ; ಅಮಿತ್​ ಶಾ

ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಮತದಾನದ ದಿನ ಯಾವುದೇ ಟಿಎಂಸಿ ಗೂಂಡಾಗಳು ದುಷ್ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗದಂತೆ ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮಿತ್​ ಶಾ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 11, 2026 at 4:09 PM IST

ಬಂಕುರ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಟಿಎಂಸಿಯ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್​ ರಾಜ್​ಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್​ ಶಾ ಗುಡುಗಿದರು.

ಬಂಕುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂಡಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿಜೆಪಿ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರನ್ನು ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿರುವ ಗೂಂಡಾಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ತೀರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಮತಾ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವ ಗೂಂಡಾಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಮುಂದೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವು ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 24/7 ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಯ ನೀಡಿದರು.

ಭಾರತ ಧರ್ಮಶಾಲೆ ಅಲ್ಲ, ಒಳನುಸುಳುಕೋರರನ್ನು ದೇಶದಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕಲಾಗುವುದು. ತೃಣಮೂಲದಿಂದ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗೂಂಡಾಗಳಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಚುನಾವಣೆಯ ದಿನದಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರಬೇಡಿ. ಜನರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಟಿಎಂಸಿ ಗೂಂಡಾಗಳು ದುಷ್ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗದಂತೆ ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಅರೆಸೈನಿಕ ಪಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರು, ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಲುಚಾರಿ ಸೀರೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಚಮುರಾದ ಟೆರಾಕೋಟಾ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಗುರುತನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಾಗಿ ಶಾ ಘೋಷಿಸಿದರು.

ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರಿಗೆ ಅವರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮಮತಾ ಅವರ ದುರಹಂಕಾರದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರೈತರು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಬಿಹಾರ ಅಥವಾ ಒಡಿಶಾಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಂಗಾಳ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಹಿಂದೆ ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಬಂಪರ್ ಬೆಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ರೈತರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ವಿಶೇಷ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅಮಿತ್​ ಶಾ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

