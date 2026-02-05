ETV Bharat / bharat

'ಭಾರತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ'ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಅಮಿತ್ ಶಾ: ಮುಂದಿನ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಸಚಿವರೂ ಆಗಿರುವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಇಂದು ಭಾರತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇವೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ
ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 5, 2026 at 10:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಓಲಾ, ಉಬರ್ ಹಾಗು ರ್ಯಾಪಿಡೊಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಎಂಬ ಹೊಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೊರ ತಂದಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವರೂ ಆಗಿರುವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಇಂದು(ಗುರುವಾರ) ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದರು.

ಈ ಸೇವೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರದೇಶ(ಎನ್‌ಸಿಆರ್) ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೆ, ದ್ವಾರಕಾದಿಂದ ಕಾಮಾಕ್ಯ (ಅಸ್ಸಾಂ)ವರೆಗೂ ಭಾರತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಭಾರತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇವೆಯ ಪೂರ್ಣ ಲಾಭ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕಾರುಗಳು, ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಈ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸಚಿವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಬರ್, ಓಲಾ, ರ್ಯಾಪಿಡೊದಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಚಾಲಕರಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಚಾಲಕರ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಇವುಗಳು ಕದಿಯುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ 5ರಂದು ಬಹು ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ 'ಭಾರತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ' ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಶೂನ್ಯ ಕಮಿಷನ್, ಚಾಲಕರಿಗೆ ಲಾಭ ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಚಾಲಕರು ಭಾರತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ವೇದಿಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸವಾರಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಚಾಲಕರು ಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಲಾಭವಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು 'ಸಾರಥಿ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ, ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯವನ್ನೂ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತು ಮೆಚ್ಚಿದೆ: ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

TAGGED:

BHARAT TAXI
ಭಾರತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ
NEW DELHI
AMIT SHAH

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.