ಬಸ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ನಕ್ಸಲಿಸಂ ಅಂತ್ಯ: ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಘೋಷಣೆ
ಭಾರತವನ್ನು ಎಡಪಂಥೀಯ ಉಗ್ರವಾದದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಕುರಿತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
Published : March 30, 2026 at 7:22 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಬಸ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲಿಸಂ ಬಹುತೇಕ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸೋಮವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮ 193ರ ಅಡಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಎಡಪಂಥೀಯ ಉಗ್ರವಾದದಿಂದ ದೇಶವನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದರು. ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ರೊಳಗೆ ನಕ್ಸಲಿಸಂ ದೇಶದಿಂದ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರವು ಹಲವು ಬಾರಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ನೆನಪಿಸಿದರು.
ಶಾ ಅವರು ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ನೀಡುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಸಂಸದರಾದ ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಕ್ಸಲಿಸಂ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸಂಸತ್ತಿನ ಕೆಳಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.ಇಂದು, ಬಸ್ತರ್ನಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲಿಸಂ ಬಹುತೇಕ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಶಾ ಘೋಷಿಸಿದರು.
1970 ರಿಂದ ಇದು ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಕ್ಸಲಿಸಂ ಬೆಂಬಲಿಸುವವರನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ; ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಬೆಲೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 75 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 60 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರೇಕೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದು ತಲುಪಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದರನ್ನು ಕೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು. ನಕ್ಸಲಿಸಂಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ 12 ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ನಕ್ಸಲ್ ಮುಕ್ತ ಭಾರತವನ್ನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಹಬ್ಬಾಸ್ ಗಿರಿ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡರು. ನಕ್ಸಲ್ ವಾದವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶಾ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ (CAPF) ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ನಕ್ಸಲೀಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅವರು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಕ್ಸಲ್ ವಾದ್ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವುದಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೇ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತಲಾ ಆದಾಯವೇ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದ್ದರೆ, 1970ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಲುಪದ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇದ್ದವು, ಹಾಗಾದರೆ ನಕ್ಸಲ್ ವಾದವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏಕೆ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲಿಸಂ ಹೇಗೆ ಹರಡಿತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. 1970 ರಿಂದ 2004 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 4 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬಹುತೇಕ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿತ್ತು. 1970 ರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಇತ್ತು. ಈ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ನೀಡಿದರು. ನಕ್ಸಲ್ಬರಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಕ್ಸಲ್ ವಾದ 12 ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹರಡಿದ ಸಮಯ ಇದು ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.
ನಕ್ಸಲಿಸಂನಿಂದ 20,000 ಜನರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಯುದ್ಧ. ಅವರ ಏಕೈಕ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ನಿರ್ವಾತ, ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಾತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು. ನಕ್ಸಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಸಮಾನಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಬಸ್ತಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸಚಿವರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಸಂವಿಧಾನದ ನಿರ್ವಾತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಾನೂನು ಬದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಡದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆವು. ಇದು ಸರ್ಕಾರ ನೀತಿ, ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ನೀತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.
