'ನೀವು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ತ್ಯಜಿಸಿ ಬನ್ನಿ, ನಾವು ರತ್ನಗಂಬಳಿ ಹಾಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ': ಮಹಿಳಾ ನಕ್ಸಲರಿಗೆ ಅಮಿತ್​ ಶಾ ಕರೆ

ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ತ್ಯಜಿಸಿ ಶರಣಾಗುವ ನಕ್ಸಲರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರತ್ನಗಂಬಳಿ ಹಾಸಲಿದೆ. ಅವರ ಪುನರ್ವಸತಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯವನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

Amit Shah Appeals to women in the Naxalite organisations to lay down arms
ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್​ ಶಾ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 9, 2026 at 10:35 AM IST

ರಾಯ್​ಪುರ್​(ಛತ್ತೀಸ್​ಗಢ): ಮಾವೋವಾದಿ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ತ್ಯಜಿಸಿ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್​ ಶಾ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ನಕ್ಸಲ್‌ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕರೆ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಭಾನುವಾರ ರಾಯ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ಸರ್ಕಾರ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರಲು ಶರಣಾಗುವ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ತ್ಯಜಿಸುವ ಮಾವೋವಾದಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರತ್ನಗಂಬಳಿ ಹಾಸಲಿದೆ. ಅವರ ಪುನರ್ವಸತಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯವನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕು ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿರುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗ ಶರಣಾಗಿ. ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೂ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜೀವನ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೂ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಶರಣಾದ ಮಹಿಳಾ ಮಾವೋವಾದಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದ್ಧ ಎಂದರು.

ನಾಲ್ಕೂವರೆ ದಶಕಗಳಿಂದ ಮಾವೋವಾದಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾವಿನಂತೆ ತನ್ನ ವಿಷ ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ಬಸ್ತಾರ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮಾವೋವಾದಿಗಳ ಬೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದಿವೆ. ಮಾವೋಗಳು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪಿಎಸ್‌ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ. ಈಗ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು, ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯುದ್ಧೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ.

ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ಶ್ರೀರಾಮನ ತಾಯಿಯ ಮನೆ ಎಂದಿರುವ ಗೃಹ ಸಚಿವರು, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ 2047ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತದ ಕನಸನ್ನು ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಕೊಡುಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ನನಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಭಾರತದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಕೂಡಾ ನಿರಾಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕೊಡುಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

