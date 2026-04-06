ಎನ್ಸಿಪಿ ನಾಯಕ ರಾಮಾವತಾರ್ ಜೋಗಿ ಹತ್ಯೆ ಕೇಸ್: 23 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟ
ಎನ್ಸಿಪಿ ನಾಯಕ ರಾಮಾವತಾರ್ ಜಗ್ಗಿ ಅವರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದೋಷಿಯಾಗಿರುವ ಅಮಿತ್ ಜೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
Published : April 6, 2026 at 5:45 PM IST
ಬಿಲಾಸ್ಪುರ (ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ): ಎನ್ಸಿಪಿ ನಾಯಕ ರಾಮಾವತಾರ್ ಜಗ್ಗಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿತವಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಅಜಿತ್ ಜೋಗಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಜೆಸಿಸಿ-ಜೆ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವ ಅಮಿತ್ ಜೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಮಿತ್ ಜೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿ ಇತರ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೋಷಿ ಎಂದು 2007ರ ಮೇ 31 ರಂದು ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿದ್ದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ.
ಮೂರು ವಾರದೊಳಗೆ ಶರಣಾಗಲು ಆದೇಶ: ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 302 ಮತ್ತು 120-ಬಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಜೋಗಿ ಅವರನ್ನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು, 1 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡದೊಂದಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 6 ತಿಂಗಳ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಿರುವ ಅಮಿತ್ ಜೋಗಿ ಅವರು ಮೂರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಶರಣಾಗುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಶರಣಾಗದಿದ್ದರೆ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೈಲಿಗಟ್ಟಲೂ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅಮಿತ್ ಜೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿದ್ದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ, ತಪ್ಪಾದ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಇತರ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ದೋಷಾರೋಪಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದಂತೆ ಜೋಗಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ ಖುಲಾಸೆ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಮಿತ್ ಜೋಗಿ ಪಿತೂರಿಯ ಮಾಸ್ಟರ್ಮೈಂಡ್: ಅಮಿತ್ ಜೋಗಿ ಇಡೀ ಪಿತೂರಿಯ ಹಿಂದಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿರುವ ಕೋರ್ಟ್, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಪುತ್ರ ಎಂಬ ಪ್ರಭಾವ ಬಳಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪಿತೂರಿ, ದಾಳಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗಗಳ ಯೋಜನೆ, ನಕಲಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ತನಿಖೆಯನ್ನೇ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ತಿರುಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ದೂರುದಾರ ಸತೀಶ್ ಜಗ್ಗಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು, ಈಗ ಸಿಬಿಐ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ. ಅಮಿತ್ ಜೋಗಿ ಅವರನ್ನು ದೋಷಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಎರಡನೇ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಅರ್ಜಿಯು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿದೆ ಎಂದಿರುವ ಕೋರ್ಟ್, ಈ ತೀರ್ಪಿನ ಆದೇಶವನ್ನು ಅಮಿತ್ ಜೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ರವಾನಿಸಲು ಮತ್ತು ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ.
ಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶಗಳು: ಏನೇ ಮಾಡಿಯಾದರೂ, ಎನ್ಸಿಪಿ ರ್ಯಾಲಿಯ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಅಮಿತ್ ಜೋಗಿ ಅವರು ಪಿತೂರಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 2003ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಯ್ಪುರದ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹೋಟೆಲ್, ಬಾತ್ರಾ ಹೌಸ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಜೋಗಿ, ಚಿಮನ್ ಸಿಂಗ್, ಯಾಹ್ಯಾ ಧೇಬರ್ ಮತ್ತು ಅಭಯ್ ಗೋಯಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಭೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಎನ್ಸಿಪಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಖಜಾಂಚಿ ರಾಮಾವತಾರ್ ಜಗ್ಗಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಪಿತೂರಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ರಾಮಾವತಾರ್ ಜಗ್ಗಿ ಕೊಲೆ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಜೂನ್ 4, 2003 ರಂದು ಎನ್ಸಿಪಿ ನಾಯಕ ರಾಮಾವತಾರ್ ಜಗ್ಗಿ ಅವರನ್ನು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಪೊಲೀಸರು 31 ಮಂದಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ, ಅಮಿತ್ ಜೋಗಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ 28 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಅಮಿತ್ ಜೋಗಿ ಅವರ ಖುಲಾಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ರಾಮಾವತಾರ್ ಜಗ್ಗಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಸತೀಶ್ ಜಗ್ಗಿ ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮರು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಮಿತ್ ಜೋಗಿಯನ್ನು ದೋಷಿ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.
