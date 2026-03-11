ಜಾಗತಿಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್ ಮಧ್ಯೆ 'ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್' ಮೊರೆ ಹೋದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬಗಳು
ಬಂಗಾಳದ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳು ಹಳೆಯ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗಳ ಒಲೆ ಉರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದೆ.
ದುರ್ಗಾಪುರ(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಎರಡು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಗಣಿಯಿಂದ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ತಯಾರಿಸುವ ಹಳೆಯ ಸುಸ್ಥಿರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ವರ್ಧಮಾನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಂಕಾಸಾ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಗೋಪಾಲಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಕ್ಷೇತ್ರನಾಥ್ ಗರಾಯ್ ಮತ್ತು ಅಮ್ಜಾನ್ ಗರಾಯ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 'ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಸಗಣಿ ಲಭ್ಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಡುಗೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಅವರೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?: ರಾಸುಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಸಗಣಿಯನ್ನು ಒಂದು ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ (ಚೇಂಬರ್) ಹಾಕಿ ಕೊಳೆಯಲು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಮಿಥೇನ್ ಅನಿಲವು ಕೆಳಗಿನ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೈಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಒಲೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಈ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ.
"ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಗಣಿಯನ್ನು ಹೊಂಡಕ್ಕೆ (ಚೇಂಬರ್) ಹಾಕಿ ಕೊಳೆಸಿದರೆ ಸಾಕು ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಅನಿಲವು ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ಒಲೆಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಹಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ದುರಸ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕ್ಷೇತ್ರನಾಥ್ ಗರಾಯ್ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ನಾಲ್ಕು ಹಸುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಮ್ಜಾನ್ ಗರಾಯ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನೀರು ಕಾಯಿಸಲು ಇದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರ. ಆದರೆ, ಈ ಘಟಕಗಳು ಹಳೆಯದಾಗಿವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯ ಸಿಕ್ಕರೆ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುವಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು': ಈ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ದುರ್ಗಾಪುರ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ (SDM) ಸುಮನ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಗೋಪಾಲಪುರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಇಂಧನ ಲಭ್ಯತೆಯ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ಕಳವಳಕಾರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗರ ಈ 'ದೇಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ' ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.
