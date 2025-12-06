ETV Bharat / bharat

ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ DGCA ರೂಪಿಸಿದ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸದೇ ಇಂಡಿಗೋ ಈಗ ತತ್ತರ: ವಾಯುಯಾನ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಮತ

ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಗಳ ರದ್ದತಿ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಪ್ಪು ನಡೆಗಳೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ವಾಯುಯಾನ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನವದೆಹಲಿ: ಇಂಡಿಗೋದ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮಾನಗಳ ರದ್ದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅವಿಧೇಯತೆ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರೂಪಿಸಿರುವ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ದೂರಿರುವುದನ್ನು ತಜ್ಞರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು, ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಿಯಮಗಳು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪಾಲಿಸಿದ್ದರೂ, ಇಂಡಿಗೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಲಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಈ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಾಯುಯಾನ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಭಾಷ್ ಗೋಯಲ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ವಿಮಾನಯಾನ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಡಿಜಿಸಿಎ) ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ರೂಪಿಸಿತ್ತು. ಇಂಡಿಗೋ ಪೈಲಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಸಿದ್ದರೆ ಈ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಿಸಿಲ್ಲ: "ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ಪೈಲಟ್‌ಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಮಯದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಡಿಜಿಸಿಎ ಆರು ಗಂಟೆಗಳ ಬದಲಿಗೆ 8 ಗಂಟೆಗಳ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಒಳಗೊಂಡ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತು. ರಾತ್ರಿ ಹಾರಾಟದ ಸಮಯವನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಯಾವ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆಗೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಕಾಸಾ, ಸ್ಪೈಸ್‌ಜೆಟ್, ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ನಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಡಿಜಿಸಿಎ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿವೆ. ಇಂಡಿಗೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಿಧೇಯತೆ ತೋರಿದೆ. ಇದರ ಬದಲಿಗೆ ತನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರ್ಗ ಜಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪೈಲಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸದೆ ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಗೋಯಲ್ ಹೇಳಿದರು.

ನವೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಇಂಡಿಗೋ ತನ್ನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಬದಲು, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟವನ್ನೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತು. ಸ್ಪೈಸ್‌ಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕೆಲವು ವಿಮಾನಗಳು ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಿದವು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತೊಂದರೆಗೆ ತುತ್ತಾದರು. ಇತರ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೂ ಟಿಕೆಟ್​ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಶೋಷಿಸಿದವು ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದ ಇಂಡಿಗೋ: ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಇಂಡಿಗೋ, ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.

"ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಅಡಚಣೆಗೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಬಗೆಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೀರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿಮಾನಗಳು ರದ್ದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಅಡಚಣೆಗಳಿಗೆ ಇಂಡಿಗೋದ ಸಿಇಒ ಪೀಟರ್ ಎಲ್ಬರ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದರು.

