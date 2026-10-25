ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ: ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಭಾರತೀಯರ ನೆರವಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ
ಸೌದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಭಾರತೀಯರ ನೆರವಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಉಮ್ರಾ ಯಾತ್ರಿಕರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲು ಗಲ್ಫ್ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಜೊತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದೆ.
Published : October 25, 2026 at 9:06 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಸದ್ಯದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಮ್ರಾ ಯಾತ್ರಿಕರ ನೆರವಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ವಿಮಾನ ರದ್ದತಿಯಿಂದ ಸೌದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಭಾರತೀಯರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಮ್ರಾ ಯಾತ್ರಿಕರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆತರುವ ಕುರಿತು ಗಲ್ಫ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ರಿಯಾದ್ ಮತ್ತು ದಮ್ಮಾಮ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 7, 2026 ರವರೆಗೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿವೆ. ಯೆಮೆನ್ನ ಹೌತಿಗಳು, ಸೌದಿಯ ನಾಗರಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸರಣಿ ಡ್ರೋನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಜೆಡ್ಡಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಾದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ 24x7 ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಗಳು ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಜೆಡ್ಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಜನರಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಆಹಾರ, ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ತಕ್ಷಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ವಿಮಾನಗಳ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೀಸಾ ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವಿಳಂಬಿತ ನಿರ್ಗಮನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಹಜ್ ಮತ್ತು ಉಮ್ರಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಜೊತೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಜನರಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ತಮ್ಮ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ವೇಳೆ ವಸತಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಸೇವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾದರೆ ಸೌದಿ ಹಜ್ ಮತ್ತು ಉಮ್ರಾ ಯಾತ್ರಿ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಉಮ್ರಾ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಗತ್ಯ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಮ್ರಾ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮರುಪಾವತಿ ತೊಂದರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಮಾನ ರದ್ದತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕಾಳಜಿಗಳ ಕುರಿತು ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಯಾಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಉಮ್ರಾ ಪ್ರವಾಸ ನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ ರದ್ದತಿ, ಮರು ಬುಕಿಂಗ್, ಮರುಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಪ್ರಯಾಣ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಉಮ್ರಾ ನಿರ್ವಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂದು ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
"ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳು ಬೇಗನೆ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮರಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ" ಎಂದು ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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