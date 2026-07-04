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ಬಿಹಾರಿಗಳ ವಿವಾಹವಾಗಿರುವ 10 ನೇಪಾಳಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವ ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರ

ನೇಪಾಳಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಭಾರತದ ಪೌರತ್ವ. ವಿವಾಹ, ವಾಸಸ್ಥಾನ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರ.

INDIAN CITIZENSHIP
ನೇಪಾಳಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಬೋಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 4, 2026 at 5:00 PM IST

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ಅರಾರಿಯಾ(ಬಿಹಾರ): ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ಗಡಿಯ 15 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್​ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಇಡುವಂತೆ, ಪ್ರತಿ ಚೆಕ್​ಪೋಸ್ಟ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ 10 ನೇಪಾಳಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಅರಾರಿಯಾದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವಿನೋದ್ ದುಹಾನ್ ಅವರು ಕಲೆಕ್ಟರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ 10 ಮಹಿಳಾ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಬೋಧಿಸಿ ಭಾರತದ ಪೌರತ್ವ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಅರಾರಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೌರತ್ವ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಆಡಳಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗೃಹ ವ್ಯವಹಾರ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಈಗಿರುವ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಜಿಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಹಂತಗಳಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಾರದರ್ಶಕತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು: ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವಿನೋದ್ ದುಹಾನ್, ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೌರತ್ವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಅರ್ಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಪೌರತ್ವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.

"ಎಲ್ಲಾ ಪೌರತ್ವ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ವಿಲೇವಾರಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ದುಹಾನ್ ಹೇಳಿದರು.

ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳು: ಈ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೆ-1955 ರ ವಿಶೇಷ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ನಡೆಸಲು, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸಹಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಯಮಗಳು: ಪೌರತ್ವ ಪಡೆಯಲು, ಮಹಿಳೆಯು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕನೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಕನಿಷ್ಠ 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ನೇಪಾಳಿ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಬಂಧನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹರು.

ಅರ್ಜಿ- ಅಂತಿಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಅರ್ಜಿದಾರರು ವಿವಾಹ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಅಫಿಡವಿಟ್ ಮತ್ತು ನಿವಾಸದ ಪುರಾವೆಯಂತಹ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆಯ ನಂತರ, ಅವರು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠೆಯ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾಗರಿಕರಾಗಬಹುದು.

ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಲು ಸೂಚನೆ: ಈ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾರತ-ನೇಪಾಳ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರಂತರ ಕಣ್ಗಾವಲು ಇಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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ನೇಪಾಳಿಗರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವ
INDIAN CITIZENSHIP

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