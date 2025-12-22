ಜಾಗತಿಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಚರ್ಮದ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು: ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದ ಕುಶಲ ಕಲೆಗೆ ಎದುರಾಗಿದೆ ಸವಾಲು!
ಅಮೇಥಿ ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಚರ್ಮದ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಇದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕೂಡಾ ಮಾಡಿದೆ.
ಲಕ್ನೋ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಅಮೇಥಿಯ ಗುರುತು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಇದರ ಚರ್ಮದ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿವೆ. ಕಳೆದ 75 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿವೆ.
ಅಮೇಥಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಚರ್ಮದ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್, ದುಬೈ, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು ಅದರ ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದಲೂ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಮೇಥಿಯ ಅನುಭವಿ ಚರ್ಮದ ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ರಾಮ್ಗೋಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಆಗಿನ ಬರಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್ಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕರಕುಶಲತೆಯನ್ನು ಕಲಿತರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಜೀವನೋಪಾಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಅವರು ಅಮೇಥಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಂದರು ಮತ್ತು ಅದು ನಶಿಸಿ ಹೋಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಅವರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ, ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಟ್ಟರು.
ಈ ಕರಕುಶಲತೆಗೆ 1960ರಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ; ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಈ ಕರಕುಶಲತೆಯು 1960ರ ದಶಕದಷ್ಟು ಹಿಂದಿನದು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಈಗ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಇಂದು, ಅಮೇಥಿಯಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಈ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಅಮೇಥಿಯ ಚರ್ಮದ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 300 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಹಲವಾರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ತುಣುಕುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕೆ ಫಲ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಯುವಕರ ನಿರಾಸಕ್ತಿ: ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ಆಶಿಶ್ ಪಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಈ ಕರಕುಶಲತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನಿರಾಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲಸವೂ ಶ್ರಮದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಗಳಿಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಯುವಕರು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಮೇಥಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಮನೆ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದರು.
'ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯು ಕಲೆಯ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ, ಪ್ರಾಣಿ ನೈಜವಾಗಿ ಕಾಣದಿದ್ದರೆ, ಕರಕುಶಲತೆಗೆ ಜೀವವಿಲ್ಲ' ಅಂತಾರೆ ಹಿರಿಯ ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ಮುಷ್ತಾಕ್
'ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಆಕೃತಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಜೀವಂತಿಕೆಯ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
