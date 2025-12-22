ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮದುವೆಯಾದ ಅಮೆರಿಕದ ಜೋಡಿ
ವಾರಣಾಸಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗೌರಿ ಕೇದಾರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಜೋಡಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮದುವೆಯಾದರು.
Published : December 22, 2025 at 2:16 PM IST
ವಾರಣಾಸಿ(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಅಮೆರಿಕದ ಜೋಡಿಯೊಂದು ವಾರಣಾಸಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗೌರಿ ಕೇದಾರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಹಿಂದೂ ಆಚರಣೆಗಳಂತೆ ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ವಿವಾಹವಾದರು.
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯು ಅಮೆರಿಕದ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಜೇಸನ್ ಮ್ಯಾಟ್ಜ್ನರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮನದನ್ನೆ ಲಾರೆನ್ ಕೊಜಾಕ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಂದ ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ಈ ಜೋಡಿ ವಾರಣಾಸಿಗೆ ಬಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಿಂದೂ ಪದ್ಧತಿಗಳಂತೆ ಸತಿಪತಿಗಳಾದರು.
ಪಂಡಿತ್ ಅನುರಾಗ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮತ್ತು ವಾರಣಾಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕುನಾಲ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಜೇಸನ್ ಮತ್ತು ಲಾರೆನ್ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವೇದ ಪಠಣ, ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಗಳ ನಡುವೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಕಾಶಿಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಪೌರಾಣಿಕ ಗೌರಿ ಕೇದಾರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಜೋಡಿಯ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ.
ಜೇಸನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದು ನನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ಕಾಶಿಗೆ ಎರಡನೇ ಭೇಟಿ. ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಿಗೂಢ ಪ್ರಪಂಚದಂತಿದೆೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಲಾರೆನ್ ಕೊಜಾಕ್ ಅವರು, "ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಸ್ನೇಹಪರತೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಾತಾವರಣ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜೇಸನ್ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಟಾರ್ ಕಲಾವಿದರಾದರೆ ಲಾರೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತಜ್ಞೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜೇಸನ್ ಗಣೇಶ ಭಕ್ತ, ಲಾರೆನ್ಗೆ ಶಿವ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ: ಜೇಸನ್ ಗಣೇಶನ ಭಕ್ತ. ಆದರೆ ಲಾರೆನ್ಗೆ ಶಿವನೇ ತನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ. ಲಾರೆನ್ ತನ್ನ ತೋಳಿನ ಮೇಲೆ ಶಿವನ ನಟರಾಜ ರೂಪದ ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳ ನಂತರ ವಿದೇಶಿ ದಂಪತಿಗಳು ಆಗ್ರಾಗೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ.
