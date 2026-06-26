ಅಂಬುಬಾಚಿ ಮೇಳದ ನಂತರ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ತೆರೆದ ಕಾಮಾಕ್ಯ ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲು: ಈ ಆಚರಣೆಯ ಮಹತ್ವವೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ಅಂಬುಬಾಚಿ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಸರಿಯಾದ ಆಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ತಾಯಿ ದೇವತೆ ಕಾಮಾಕ್ಯನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
Published : June 26, 2026 at 9:34 AM IST
ಗುವಾಹಟಿ, ಅಸ್ಸಾಂ: ಅಂಬುಬಾಚಿ ಮೇಳದ ನಂತರ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಮಾಕ್ಯ ದೇವಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರವು ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ತೆರೆಯಿತು. ಜೂನ್ 22ರ ರಾತ್ರಿ 09 ಗಂಟೆ 08 ನಿಮಿಷ 22 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಅಂಬುಬಾಚಿ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಂಬುಬಾಚಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮಾಕ್ಯ ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
ಅಂಬುಬಾಚಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ವಸುಮತಿ ಮುಟ್ಟಾಗುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಭಕ್ತರದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಅಂಬುಬಾಚಿ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಸರಿಯಾದ ಆಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ತಾಯಿ ದೇವತೆ ಕಾಮಾಕ್ಯನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಂಬುಬಾಚಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ಯೋಗಿಗಳು, ಅಘೋರಿಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕರು ಮಾತೆ ಕಾಮಾಕ್ಯಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಗುವಾಹಟಿಯ ನೀಲಾಚಲ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಪ-ಜಪದಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆ ಆಗಿದೆ.
ಕಾಮಾಕ್ಯ ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಮಾತೆ ಕಾಮಾಕ್ಯಳ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಅಂಬುಬಾಚಿಯ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ದೇವತೆಯ ಆರಾಧನೆ?: ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ವಿಗ್ರಹವಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಬಂಡೆಯ ಸೀಳಿನಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನೀರಿನ ಚಿಲುಮೆಯನ್ನು ದೇವಿಯ ಯೋನಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಏನಿದು ಅಂಬುಬಾಚಿ ಮೇಳ?: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ 'ಅಂಬುಬಾಚಿ ಮೇಳ'ವು ಇಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಸವವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಿಗೆ ಋತುಚಕ್ರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ದೇವಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯರಂತೆ ಮುಟ್ಟಿನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ದೇವಿಯ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದಂತಕಥೆ: ಶಿವನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಸತಿಯ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು ಛಿದ್ರಗೊಂಡು ಬಿದ್ದಾಗ, ಸತಿಯ ಗರ್ಭಕೋಶ ಅಥವಾ ಯೋನಿಯ ಭಾಗವು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತೆಂಬುದು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಂತಾನ ಇಲ್ಲದ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ದೊರೆಯುವುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
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