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ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ 2026; ಮೊದಲ ಯಾತ್ರಿಕರ ತಂಡದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್​ ಗವರ್ನರ್​

ಬಹು ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ತಂಡದ ಯಾತ್ರಿಯರು ಭಗವತಿ ನಗರ ಮೂಲ ಶಿಬಿರದಿಂದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಟಾಲ್ ಅವಳಿ ಮೂಲ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದರು.

Amarnath Yatra 2026: First Batch Of Pilgrims Flagged Off From Jammu Amid Tight Security
ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ 2026 (X@OfficeOfLGJandK)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 2, 2026 at 12:34 PM IST

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ಶ್ರೀನಗರ (ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ): ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಯಾತ್ರಿಕರ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್​ಗೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಮನೋಜ್ ಸಿನ್ಹಾ ಇಂದು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

ಬಹು ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ತಂಡದ ಯಾತ್ರಿಕರು ಭಗವತಿ ನಗರ ಮೂಲ ಶಿಬಿರದಿಂದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಟಾಲ್ ಮೂಲ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದರು.

ಮೊದಲ ತಂಡದಲ್ಲಿ 4,822 ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದು, 3,707 ಪುರುಷರು, 816 ಮಹಿಳೆಯರು, 16 ಮಕ್ಕಳು, 246 ಸಾಧುಗಳು ಮತ್ತು 37 ಸಾಧ್ವಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹೊತ್ತ 106 ಬಸ್‌ಗಳು, 39 ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ವಾಹನಗಳು, 111 ಹಗುರವಾದ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿವೆ.

ಅಮರನಾಥ ಗುಹಾ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ 57ದಿನಗಳ ಯಾತ್ರೆಯು ನಾಳೆಯಿಂದ (ಜುಲೈ 3) ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ; ಮೊದಲನೇ ದಾರಿಯು ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭವಾದ ನಡಿಗೆ ನಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಶ್ರೀನಗರದಿಂದ ಸುಮಾರು 141 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ಸುಮಾರು 3 ರಿಂದ 5 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಎರಡನೇ, ಬಲ್ತಾಲ್ ಮಾರ್ಗವು ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ತುಂಬಾ ಕಡಿದಾದ ಮತ್ತು ಕಠಿಣವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಬಲ್ತಾಲ್‌ನಿಂದ ಗುಹೆಯವರೆಗೆ ಕೇವಲ 14 ಕಿ.ಮೀ ದೂರವಿದೆ. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರಬಹುದು.

ಮೊದಲ ತಂಡದಲ್ಲಿ 2,510 ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದು, 2,312 ಮಂದಿ ಬಾಲ್ಟಾಲ್ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಸಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯಾತ್ರೆಯು ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಭಗವತಿ ನಗರ ಮೂಲ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್​ ಗವರ್ನರ್​ ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ನಳಿನ್ ಪ್ರಭಾತ್, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸುನಿಲ್ ಶರ್ಮಾ, ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಜುಗಲ್ ಕಿಶೋರ್ ಶರ್ಮಾ, ಸ್ಥಳೀಯ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇದ್ದರು.

ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪವಿತ್ರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ಶಿವನ ಮೇಲಿನ ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದು, ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹಾರೈಸಿದರು. ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡಿವೆ.

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TAGGED:

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ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ
AMARNATH YATRA 2026

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