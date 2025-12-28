'ದೇಶ ಮೊದಲು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಉದ್ಯಮಿ': ರತನ್ ಟಾಟಾ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ, ನೈತಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹರೀಶ್ ಭಟ್ ಸಂದರ್ಶನ
ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್ - ಲರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಪುಸ್ತಕದ ಲೇಖಕ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವ ಹರೀಶ್ ಭಟ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನ...
Published : December 28, 2025 at 8:26 PM IST
ಸಂದರ್ಶನ ಸೌರಭ್ ಶುಕ್ಲಾ
ನವದೆಹಲಿ: ಇಂದು ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ದೇಶ ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಯುತ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ದಿವಂಗತ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರ 88ನೇ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, 'ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್ - ಲರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರತನ್ ಟಾಟಾ' ಪುಸ್ತಕದ ಲೇಖಕ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವ ಹರೀಶ್ ಭಟ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಮಾತನಾಡಿದೆ.
ಈ ಪುಸ್ತಕವು ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ ರೂಪಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಸರಳ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸಲು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಗ್ರತೆ, ಕರುಣೆ, ಘನತೆ ಮತ್ತು ನೈತಿಕವಾಗಿ ಸರಿಯಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಅವರ ಆಳವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಟಾಟಾ ಅವರ ಶಾಂತ ಹಾಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಲೇಖಕರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಟಾ ಇಂಡಿಕಾ ತಯಾರಿಕೆ, ಟಾಟಾ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಮಾದರಿಯ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು 26/11 ದಾಳಿಯಂತಹ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಅವರ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಭಟ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಸಂದರ್ಶನದ ಆಯ್ದ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ:
ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕವು ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ಜೀವನದಿಂದ ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಈ ಇದನ್ನು ದೇಶದ ಓದುಗರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಟಾಟಾ ಅವರ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ತತ್ವಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಲು ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಂದರವಾದ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸರಳವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿರುವೆ ಎಂದು ಹರೀಶ್ ಭಟ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾಡುವ ಹಾಸ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆಂಬುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರ ಜೊತೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಹಿರಿಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಭಟ್.
ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರಿಗೆ ದೇಶ ಮೊದಲು: ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರಿಗೆ, "ಸರಿಯಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವುದು" ಎಂದರೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದವು. ಅಂದ್ರೆ ದೇಶ ಮೊದಲು ಎನ್ನುವುದು, ಟಾಟಾ ಪರಂಪರೆಯ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆ, ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವುದು, ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರ ಮೊದಲು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ, ಭಾರತದ ಮೊದಲ ದೇಶೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಕಾರು ಟಾಟಾ ಇಂಡಿಕಾದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಟಾಟಾ ಏಕೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಕಾರಣರಾದರು ಎಂಬುದರ ಕಥೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಾರು ತಯಾರಿಸಬಹುದೇ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಅನುಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಟಾಟಾ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತಂಡ ಮುನ್ನಡೆಸಿ, ಇಂಡಿಕಾ ತಯಾರಿಸಿದರು. ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲು ಸಹಾಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಭಟ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರು ತಯಾರಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇಕೆ? ಇದನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರೇ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು - "ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದ ಯುವಕರು, ನಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ನಂಬಬೇಕು. ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ದೇಶವನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬಿರುವೆ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ನನಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಂಬಬೇಕು". ಈ ಮಾತುಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಏಕೆ ನಂಬಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರು ಜನರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾನು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ವಿನಯಶೀಲರಾಗಿದ್ದರು. ನನಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ನಂತರ ನಾನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದ ರೀತಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ಟಾಟಾ ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟರೆ ಈಡೇರಿಸುವವರೆಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಟ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ನಾಯಕ: 1990 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಟಾಟಾ ಉದ್ಯಮ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಟಾಟಾ ಸಮೂಹದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. TBEM ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಕ್ರಮವು ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. TBEM ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂಡ ಪ್ರತಿ ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಾದವು. ಹೊರಗಿನ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಟಿಬಿಇಎಂ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಗುಂಪಿನೊಳಗಿನ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು ಎಂದು ಟಾಟಾ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ಭಟ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಟಾ ಫೈನಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಂಟಾದಾಗ ರತನ್ ಟಾಟಾ ದೃಢವಾಗಿ, ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಮೀರಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು ಮತ್ತು ನೈತಿಕವಾಗಿ ಸರಿ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಲೇಖಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದ ಟಾಟಾ: ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 26/11 ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಟಾಟಾ ಅವರು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ರೀತಿ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿತು. ಆಗ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹೋಟೆಲ್ ಹೊರಗೆ, ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ಹೋಟೆಲ್ ಒಳಗಿನ ಜನರಿಗೆ ನೈತಿಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರು ತಾಜ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ (TPSWT) ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಇದು ನಗರದಾದ್ಯಂತ ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಪೊಲೀಸರು, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ, ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು, ತಾಜ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೌಕರರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು. ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ತಾಜ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾದರು ಮತ್ತು ಈ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡರು.
ತಾಜ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ವೇಳೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತೇನೆ, "ಇದು ನಾವು ಹತಾಶೆಯನ್ನು ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಜಯಿಸುವ ಸಮಯ. ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿಸುವ ಸಮಯ." ಅಂತಾ ಹೇಳದ್ದನ್ನು ಭಟ್ ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
ಸರಳ ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ: ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರೂ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದರು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಘನತೆ, ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಅವರು ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಥವಾ ಅವರ ದೇಹ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಜೋರುಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಸಂಯಮವಿಲ್ಲದೆ ಒರಟಾದ ಭಾಷೆ ಬಳಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವುದನ್ನು ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಟ್ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಅವರು ಮೊದಲು "ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ದೇಶಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದದು ಟಾಟಾಗಳಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ನಾಯಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದು ನಮಗಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಲೇಖಕರ ಅಭಿಮತ.
"ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ, ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ" ಅಂತಾ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ನಾವು ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಕರ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹರೀಶ್ ಭಟ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
