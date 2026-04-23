IRS ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮಗಳ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಹತ್ಯೆಗೂ ಮುನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಪತ್ನಿ ಮೇಲೂ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದ ದುರುಳ!
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ IRS ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮಗಳ ಹತ್ಯೆಗೂ ಮುನ್ನ ಆರೋಪಿ ರಾಹುಲ್ ಮೀನಾ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಆಳ್ವಾರ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಪತ್ನಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿರುವುದು ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
Published : April 23, 2026 at 3:39 PM IST
ಜೈಪುರ(ರಾಜಸ್ಥಾನ): ದೆಹಲಿಯ ಅಮರ್ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಐಆರ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮಗಳ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವ 19 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ರಾಹುಲ್ ಮೀನಾ ಸರಣಿ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರುವುದು ಇದೀಗ ಬಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಆಳ್ವಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿಯ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈತ ಆಳ್ವಾರ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲೂ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಐಆರ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ 22 ವರ್ಷದ ಮಗಳ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ದೆಹಲಿಯ ದ್ವಾರಕ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿ ರಾಹುಲ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆಳ್ವಾರ್ ಪೊಲೀಸರು ಇಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಸಂಬಂಧ ತನಿಖೆಗೆ ವಿಶೇಷ ತಂಡ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಳ್ವಾರ್ ಎಸ್ಪಿ ಸುಧೀರ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಪತಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜ್ಗಢ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗೆ ವಿಶೇಷ ತಂಡ ರಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ 6ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಆರೋಪಿ ರಾಹುಲ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ರಾಹುಲ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಬಂದನ ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಪತ್ನಿ ನನಗೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಳು ಎಂದು ಪತಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ ಬಳಿಕ ರಾಹುಲ್, ಯಾರಿಗಾದರೂ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪತ್ನಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಪತಿ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದು, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಲೂಡೋ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಳ್ವಾರ್ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದೆಹಲಿಯ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಮೀನಾ, ತನ್ನನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ ಕೈಶಾಲ್ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಐಆರ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮನೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.49ಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವುದು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳಿಂದ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. 7.20ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈತ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈತ 8 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ದುರ್ನಡತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IRS ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮಗಳ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆ; ಮನೆಗೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ ಯುವಕನಿಂದ ಕೃತ್ಯ ಶಂಕೆ