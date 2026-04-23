IRS​ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮಗಳ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಹತ್ಯೆಗೂ ಮುನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಪತ್ನಿ ಮೇಲೂ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದ ದುರುಳ!

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ IRS ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮಗಳ ಹತ್ಯೆಗೂ ಮುನ್ನ ಆರೋಪಿ ರಾಹುಲ್ ಮೀನಾ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಆಳ್ವಾರ್​​ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಪತ್ನಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿರುವುದು ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ದೆಹಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 23, 2026 at 3:39 PM IST

ಜೈಪುರ(ರಾಜಸ್ಥಾನ): ದೆಹಲಿಯ ಅಮರ್​ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಐಆರ್​ಎಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮಗಳ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವ 19 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ರಾಹುಲ್ ಮೀನಾ ಸರಣಿ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರುವುದು ಇದೀಗ ಬಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಆಳ್ವಾರ್​ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ​ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೆಹಲಿಯ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈತ ಆಳ್ವಾರ್​​ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲೂ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಐಆರ್​ಎಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿಯ 22 ವರ್ಷದ ಮಗಳ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ದೆಹಲಿಯ ದ್ವಾರಕ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿ ರಾಹುಲ್‌ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆಳ್ವಾರ್​ ಪೊಲೀಸರು ಇಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಸಂಬಂಧ ತನಿಖೆಗೆ ವಿಶೇಷ ತಂಡ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಳ್ವಾರ್​​ ಎಸ್​ಪಿ ಸುಧೀರ್​ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಪತಿ ಆಳ್ವಾರ್​​​ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜ್​ಗಢ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗೆ ವಿಶೇಷ ತಂಡ ರಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ 6ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಆರೋಪಿ ರಾಹುಲ್​ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ರಾಹುಲ್​ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಬಂದನ ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಪತ್ನಿ ನನಗೆ ಫೋನ್​ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಳು ಎಂದು ಪತಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ ಬಳಿಕ ರಾಹುಲ್, ಯಾರಿಗಾದರೂ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪತ್ನಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಪತಿ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದು, ಆನ್​ಲೈನ್​ನಲ್ಲಿ ಲೂಡೋ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಳ್ವಾರ್​ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದೆಹಲಿಯ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಮೀನಾ, ತನ್ನನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ​ ಕೈಶಾಲ್​ ಹಿಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಐಆರ್​ಎಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮನೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.49ಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವುದು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳಿಂದ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. 7.20ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈತ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈತ 8 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ದುರ್ನಡತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

