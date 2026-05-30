ಆಪರೇಷನ್​ ಸಿಂದೂರ್​​ 2.0ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಸೇನೆಗಳ ಸಿದ್ಧತೆ; ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ

All Three Services Preparing For Operation Sindoor 2.0: COAS General Upendra Dwivedi
ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್​ ಉಪೇಂದ್ರ ದ್ವಿವೇದಿ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 30, 2026 at 12:44 PM IST

ಪುಣೆ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಆಪರೇಷನ್​ ಸಿಂದೂರ್​ 2.0ಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಯ ಮೂರು ಸೇನೆಗಳು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್​ ಉಪೇಂದ್ರ ದ್ವಿವೇದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪುಣೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ (ಎನ್‌ಡಿಎ) 150ನೇ ಕೋರ್ಸ್‌ನ ಪಾಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ಪರೇಡ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮೂರು ಪಡೆಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿವೆ. ಆಧುನಿಕ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಪಡೆಗಳ ನಿಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಜಾಗರೂಕತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಆಪರೇಷನ್​ ಸಿಂದೂರ್​ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಸೇವೆಗಳು ಕೂಡ ಆಪರೇಷನ್​ ಸಿಂದೂರ್​ 2.0 ಅಗತ್ಯಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಾವು ಮೂರು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿನರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಯುದ್ಧಭೂಮಿ ಎಷ್ಟು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಲನವಲನವೂ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಮ್ಮ ನಿಯೋಜನೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.

ಮಾಹಿತಿ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಯಶಸ್ಸು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಜನರನ್ನು ನಂಬಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಯುದ್ಧ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ನಂಬುವ ದೇಶ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರರು ಯಾವಾಗಲೂ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.

ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಿನರ್ಜಿ ತರಬೇಕಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಮೂರೂ ಸೇನೆಗಳಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸೇವಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ರಂಗಭೂಮಿ ಕಮಾಂಡರ್‌ಗಳು ಪಡೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಹೊಸ ಸಿಡಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುಂದಿನ ಸೆಟಪ್ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ 2 ರಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದೆ ವೇಳೆ ಎನ್‌ಡಿಎ ಕೆಡೆಟ್‌ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರಲ್ ದ್ವಿವೇದಿ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಚಾರ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್‌ನ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೀಳಿಗೆಯ ಕೆಡೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಅವರು, ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

