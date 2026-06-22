6 ಬಂಡಾಯ ಸಂಸದರು ಶಿಂಧೆ ಶಿವಸೇನೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಸೇರ್ಪಡೆ: 2ನೇ ಸಲ ಹೋಳಾದ ಉದ್ಧವ್ ಶಿವಸೇನೆ
ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಉದ್ಧವ್ ಬಣದ ಶಿವಸೇನೆ ಎರಡನೇ ಹೋಳಾಗಿದೆ. ಅದರ 6 ಸಂಸದರು ಶಿಂಧೆ ಬಣದ ಶಿವಸೇನೆಗೆ ಇಂದು ಅಧಿಕೃವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರು.
Published : June 22, 2026 at 6:24 PM IST
ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸುದ್ದಿಯಂತೆ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಬಣದ ಆರು ಸಂಸದರು ಇಂದು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ನೇತೃತ್ವದ ಶಿವಸೇನಾ ಬಣಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಇಬ್ಬರು ಸಂಸದರು ತಾವು ಶಿಂಧೆ ಬಣಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ, ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ವರು ಸೇರಿ 6 ಮಂದಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ, "ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಬಣದ (ಯುಬಿಟಿ) ಆರು ಬಂಡಾಯ ಸಂಸದರು ಶಿವಸೇನಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ್ ಠಾಕ್ರೆ ಮತ್ತು ಆನಂದ್ ದಿಘೆ ಅವರ ಶಿವಸೇನಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶಿವಸೇನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆಪರೇಷನ್ ಟೈಗರ್ ಯಶಸ್ವಿ: "ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇದಕ್ಕೆ 'ಆಪರೇಷನ್ ಟೈಗರ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
"ನಾವು 2022ರಲ್ಲಿ ಆದ ಬಂಡಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಬದಿಗೆ ತಳ್ಳಿದಾಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಬಂಡೇಳಬೇಕಾಯಿತು. 2022ರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನತೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಬಳಿ 40 ಶಾಸಕರಿದ್ದರು. 2024 ರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 60ಕ್ಕೇರಿದೆ" ಎಂದು ಶಿಂಧೆ ಹೇಳಿದರು.
ಸಂಸದರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದ ಶಿಂಧೆ ಅವರು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಏನೇನು ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೋ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿದೆ. ನೀವು ಇಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಸಂಸದರು ಸೇರ್ಪಡೆ?: ಉದ್ಧವ್ ಬಣದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಸಂಸದರಾದ ಸಂಜಯ್ ದಿನಾ ಪಾಟೀಲ್, ಸಂಜಯ್ ದೇಶ್ಮುಖ್, ಸಂಜಯ್ ಜಾಧವ್, ಭೌಸಾಹೇಬ್ ವಾಕ್ಚೌರೆ, ನಾಗೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್-ಅಷ್ಟೀಕರ್ ಮತ್ತು ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜೇ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು ಶಿಂಧೆ ಬಣದ ಶಿವಸೇನೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಹಾಯುತಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸಂಸದರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಶಿವಸೇನೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ.
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