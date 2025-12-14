‘Winter Fest’@Ramoji Film City: ಡಿ.18ರಿಂದ ರಂಗೇರಲಿದೆ ಚಳಿಗಾಲದ ಕಾರ್ನಿವಲ್
ವಿಂಟರ್ ಕಾರ್ನಿವಲ್ಗೆ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ವಿವಿಧ ಮನರಂಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಸುದೀರ್ಘ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಪರೇಡ್ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆಯ ರಸದೌತಣ ಸಿಗಲಿದೆ.
Published : December 14, 2025 at 11:19 AM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ) : ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ರಜಾ ದಿನಗಳ ರಸದೌತಣ ನೀಡಲು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಂಟರ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಸುದೀರ್ಘ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 18 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಈ ಚಳಿಗಾಲದ ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಮುಂದಿನ ಜನವರಿ 18ರ ವರೆಗೆ ಕಳೆಗಟ್ಟಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಗ್ಲೋ ಗಾರ್ಡನ್, ಮಾಯಾಲೋಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮನರಂಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲಿವೆ.
ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ: ಈ ಚಳಿಗಾಲದ ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಭಾಗವಾಗಿ, ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯ ಭೇಟಿ ಸಮಯವನ್ನು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಝಗಮಗಿಸುವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪ್ರವಾಸವು, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಆನಂದಿಸಲು ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಲೈವ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ವೈಲ್ಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಸಾಹಸಗಳು, ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಸವಾರಿಗಳು, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಮರಣೀಯ ಅನುಭವವ ನೀಡಲಿದೆ.
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪಾರ್ಟಿ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರಂದು, ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸಲು ರಾಮೋಜಿ ಕಾರ್ನಿವೈಬ್ 2026 ಜರುಗಲಿದೆ. ಇದು ಡಿಜೆಗಳ ಕಲರವ, ಲೈವ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ಸೆಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯ ನೃತ್ಯ ತಂಡಗಳು 2026 ರ ರೋಮಾಂಚಕ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅನಿಯಮಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಸಂತೋಷಕರ ಸಂಗೀತ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ನಿವಲ್: ಅದ್ಭುತವಾದ ಫ್ಲೋಟ್ಗಳು, ಕಲಾವಿದರ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವೇಷಭೂಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು. ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಗ್ಲೋ ಗಾರ್ಡನ್ನಿಂದ ಹೊಸ ಜಗತ್ತಿನ ಅನುಭವ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮಾಯಾಲೋಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಐಕಾನಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೆಟ್ಗಳ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಸೆಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಲಿವೆ.
ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಚಳಿಗಾಲದ ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು ಲಭ್ಯ ಇವೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕಾಲ್-ಆನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಕ್ರೆಚೆಯಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ: www.ramojifilmcity.com ಗೆ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 7659876598 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.