ETV Bharat / bharat

‘Winter Fest’@Ramoji Film City: ಡಿ.18ರಿಂದ ರಂಗೇರಲಿದೆ ಚಳಿಗಾಲದ ಕಾರ್ನಿವಲ್​

ವಿಂಟರ್​ ಕಾರ್ನಿವಲ್​ಗೆ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್​ ಸಿಟಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ವಿವಿಧ ಮನರಂಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಸುದೀರ್ಘ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ನಿವಲ್​ ಪರೇಡ್​ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆಯ ರಸದೌತಣ ಸಿಗಲಿದೆ.

RAMOJI FILM CITY
ಚಳಿಗಾಲದ ಕಾರ್ನಿವಲ್​​ಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್​ ಸಿಟಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 14, 2025 at 11:19 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹೈದರಾಬಾದ್​ (ತೆಲಂಗಾಣ) : ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ರಜಾ ದಿನಗಳ ರಸದೌತಣ ನೀಡಲು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್​ ಸಿಟಿ ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಂಟರ್​ ಫೆಸ್ಟ್​ ಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಸುದೀರ್ಘ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್​ 18 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಈ ಚಳಿಗಾಲದ ಕಾರ್ನಿವಲ್​ ಮುಂದಿನ ಜನವರಿ 18ರ ವರೆಗೆ ಕಳೆಗಟ್ಟಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್​ ಗ್ಲೋ ಗಾರ್ಡನ್​, ಮಾಯಾಲೋಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮನರಂಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲಿವೆ.

ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ: ಈ ಚಳಿಗಾಲದ ಕಾರ್ನಿವಲ್​ ಭಾಗವಾಗಿ, ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯ ಭೇಟಿ ಸಮಯವನ್ನು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಝಗಮಗಿಸುವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪ್ರವಾಸವು, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ನಿವಲ್​ ಆನಂದಿಸಲು ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಲೈವ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ವೈಲ್ಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಸಾಹಸಗಳು, ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಸವಾರಿಗಳು, ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಸ್ಟಂಟ್​ಗಳು ಮತ್ತು ಬರ್ಡ್ಸ್​ ಪಾರ್ಕ್​ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಮರಣೀಯ ಅನುಭವವ ನೀಡಲಿದೆ.

ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪಾರ್ಟಿ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರಂದು, ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸಲು ರಾಮೋಜಿ ಕಾರ್ನಿವೈಬ್ 2026 ಜರುಗಲಿದೆ. ಇದು ಡಿಜೆಗಳ ಕಲರವ, ಲೈವ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ಸೆಟ್​ ಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್​​ ಸಿಟಿಯ ನೃತ್ಯ ತಂಡಗಳು 2026 ರ ರೋಮಾಂಚಕ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅನಿಯಮಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಸಂತೋಷಕರ ಸಂಗೀತ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ನಿವಲ್: ಅದ್ಭುತವಾದ ಫ್ಲೋಟ್‌ಗಳು, ಕಲಾವಿದರ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವೇಷಭೂಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು. ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಗ್ಲೋ ಗಾರ್ಡನ್​ನಿಂದ ಹೊಸ ಜಗತ್ತಿನ ಅನುಭವ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮಾಯಾಲೋಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಐಕಾನಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೆಟ್‌ಗಳ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಸೆಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಲಿವೆ.

ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಚಳಿಗಾಲದ ಕಾರ್ನಿವಲ್​ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯ ಇವೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕಾಲ್-ಆನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಕ್ರೆಚೆಯಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ: www.ramojifilmcity.com ಗೆ ಲಾಗ್​ ಆನ್​ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಕಾಲ್​ ಸೆಂಟರ್​ ಸಂಖ್ಯೆ: 7659876598 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

TAGGED:

RAMOJI FILM CITY WINTER FEST
WINETER CARNIVAL AT RFC
HYDERABAD
ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್​ ಸಿಟಿ
RAMOJI FILM CITY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.