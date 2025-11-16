ಶಬರಿಮಲೆ ಮಂಡಲ ಯಾತ್ರೆ: ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ
ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ಕಂದರ್ ಮಹೇಶ್ ಮೋಹನರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಚಕ ಎಸ್. ಅರುಣ್ಕುಮಾರ್ ನಂಬೂದರಿ ದೇವಾಲಯದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯನ್ನು ತೆರೆದು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿದರು.
Published : November 16, 2025 at 8:36 PM IST
ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ(ಕೇರಳ): ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. 41 ದಿನಗಳ ಮಂಡಲ ಯಾತ್ರೆಯು ಮಲಯಾಳಂ ಮಾಸದ ವೃಚಿಕಂನ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ನವೆಂಬರ್ 17ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ದೇವಾಲಯದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇವಾಲಯದ 'ತಂತ್ರಿ' (ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ) ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತು 'ಮೇಲಶಾಂತಿ' (ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ) ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು ಎಂದು ತಿರುವಾಂಕೂರು ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿ (ಟಿಡಿಬಿ) ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಶಬರಿಮಲೆ ಮತ್ತು ಮಲಿಕಪ್ಪುರಂ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಶಾಂತಿಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭವೂ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದು ಬರುವ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಬೆಂಚುಗಳು, "ಚುಕ್ಕವೆಲ್ಲಂ" (ಒಣಗಿದ ಶುಂಠಿ ನೀರು) ವಿತರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಸಿನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಬರಿಮಲೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ 24/7 ಸ್ಪಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಲು ನೂರಾರು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಚಾರಣದ ಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಯೋ-ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬಹುಭಾಷಾ ಮಾಹಿತಿ ಫಲಕಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಟಿಡಿಬಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮೀಸಲಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ವರ್ಚುವಲ್ ಕ್ಯೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆ. ಜಯಕುಮಾರ್ ಶನಿವಾರ ಟಿಡಿಬಿಯ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. "ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ದೇವಾಲಯದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳು ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಬೇರುಸಹಿತ ಕಿತ್ತುಹಾಕಬೇಕು" ಎಂದು ಜಯಕುಮಾರ್ ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಮುನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ಕಂದರ್ ಮಹೇಶ್ ಮೋಹನರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಚಕ ಎಸ್. ಅರುಣ್ಕುಮಾರ್ ನಂಬೂದರಿ ದೇವಾಲಯದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯನ್ನು ತೆರೆದು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಉಪದೇವತೆ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. ಮಲಿಕಾಪುರಂ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ಟಿ. ವಾಸುದೇವನ್ ನಂಬೂದರಿ ಮಲಿಕಾಪುರಂನಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ತೆರೆದರು.
ಪ್ರತಿದಿನ 70 ಸಾವಿರ ಭಕ್ತರು ದರ್ಶನದ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2 ರವರೆಗೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಕ್ಯೂ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಖಾಲಿಯಿಲ್ಲ. 20 ಸಾವಿರ ಭಕ್ತರು ಸ್ಪಾಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಒಂದು ದಿನ 90 ಸಾವಿರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯಿದೆ.
