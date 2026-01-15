ETV Bharat / bharat

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆ: ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಮುಂಬೈ ಮೇಲೆ; 227 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ 1,700 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ 893 ವಾರ್ಡ್​ಗಳ 2,869 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7.30ಕ್ಕೆ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯ ನಡುವೆ ಮತದಾನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.

Polling officials and staff organise and collect Electronic Voting Machines
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತ ಯಂತ್ರಗಳ ಜೊತೆ ಮತಗಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 15, 2026 at 9:14 AM IST

ಮುಂಬೈ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ 29 ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತದಾನ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಮುಂಬೈ ಬೃಹತ್​ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ ಠಾಕ್ರೆ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಮಹಾಯುತಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ 893 ವಾರ್ಡ್​ಗಳ 2,869 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7.30ಕ್ಕೆ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯ ನಡುವೆ ಮತದಾನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಸಂಜೆ 5.30ಕ್ಕೆ ಮತದಾನ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು 3.48 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರು 15,931 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಬೃಹತ್​ ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಜೆಟ್​ 74,400 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ವಿಳಂಬದ ನಂತರ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ 227 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ 1700 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಮುಂಬೈನಾದ್ಯಂತ 25,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಂಬೈಯಾದ್ಯಂತ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ 23 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ (ಆರ್‌ಒ) ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಗಮವು ಎಲ್ಲಾ 227 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೇಂದ್ರವು ಇವಿಎಂಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಚುನಾವಣಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಕಸ್ಟಡಿಗಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

2022 ರಲ್ಲಿ ಶಿವಸೇನೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಭಜನೆಯ ನಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಬಿಎಂಸಿ ಚುನಾವಣೆ ಇದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರುವ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ, ಪಕ್ಷದ ಬಹುಪಾಲು ಶಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಬಿಜೆಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಅವಿಭಜಿತ ಶಿವಸೇನೆ 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ (1997-2022) ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಮಹತ್ವದ ರಾಜಕೀಯ ತಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ, ಶಿವಸೇನೆ (ಯುಬಿಟಿ) ಮತ್ತು ಎಂಎನ್‌ಎಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವ ದೂರವಾದ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿಗಳಾದ ಉದ್ಧವ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ಠಾಕ್ರೆ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ತನ್ನ ಮಹಾ ವಿಕಾಸ್ ಅಘಾಡಿ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳಾದ ಶಿವಸೇನೆ (ಯುಬಿಟಿ) ಮತ್ತು ಎನ್‌ಸಿಪಿ (ಎಸ್‌ಪಿ) ಗಳ ನೆರಳಿನಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಮೂಲಕ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

