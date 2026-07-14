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ವಿಯಟ್ನಾಂ ಬೋಟ್​ ದುರಂತ: ಮುಂಬೈ ತಲುಪಿದ 15 ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮೃತದೇಹಗಳು

ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ, ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್​ದಲ್ಲಿ ಮೂಲಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

All 15 Deadbodies will depart from mumbai airport by early morning on tuesday
ಮುಂಬೈ ತಲುಪಿದ 15 ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮೃತದೇಹಗಳು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 14, 2026 at 8:18 AM IST

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ಮುಂಬೈ: ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್‌ನ ಫು ಕ್ವಾಕ್ (Phu Quoc) ದ್ವೀಪದ ಸಮೀಪ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಬೋಟ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ 15 ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮೃತದೇಹಗಳು ಸೋಮವಾರ, ಜುಲೈ 13ರ ರಾತ್ರಿ ಮುಂಬೈಗೆ ತಲುಪಿವೆ. ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್‌ನ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನ (VN 979) ಮೂಲಕ ರಾತ್ರಿ 9:19ಕ್ಕೆ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಅವರವರ ಸ್ವಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿ ಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್‌ನಿಂದ ತರಲಾಗಿರುವ ಈ 15 ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಮಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ 15 ಜನರಲ್ಲಿ 10 ಜನ ತಮಿಳುನಾಡು, ಇಬ್ಬರು ಕೇರಳ ಹಾಗೂ ಮೂವರು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸ್: ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್‌ನಿಂದ ವಿಮಾನ ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡವು ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ತಲುಪಿತ್ತು. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮೂರು ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:45ರ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಮೂಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೇರಳದ ಕೊಟ್ಟಾರಕ್ಕರ ದಂಪತಿಗಳಾದ ಎ.ಸಿ. ಥಾಮಸ್ (57) ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಲೋವಿನಿ ಥಾಮಸ್ (56) ಇವರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ AI 2650 ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಿರುವನಂತಪುರಂಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅವರ ಮೂಲಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು.

ತಮಿಳುನಾಡಿನ 10 ಜನರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಕೊಯಂಬತ್ತೂರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜುಲೈ 11ರಂದು ನಡೆದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಭಾರತೀಯರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಮಾತೃಭೂಮಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್‌ನ ಭಾರತೀಯ ದೂತಾವಾಸವು ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್‌ನ ಅಗತ್ಯ ಔಪಚಾರಿಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಬಳಿಕ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಘಟನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಜುಲೈ 11ರಂದು 32 ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು 4 ಸ್ಥಳೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದ ಸ್ಪೀಡ್‌ಬೋಟ್‌ ಫು ಕ್ವಾಕ್ ದ್ವೀಪದ ಸಮೀಪ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 16 ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರ ಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ. ‘ಲಾವಾ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್’ ಕಂಪನಿಯು ಪೀಡಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೆರವು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಸ್ಪೀಡ್‌ಬೋಟ್ ಚಾಲಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಘಟನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

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TAGGED:

DEAD BODIES REACH MUMBAI
ವಿಯಟ್ನಾಂ ಬೋಟ್​ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ
ಮುಂಬೈ ತಲುಪಿದ ಮೃತದೇಹಗಳು
VIETNAM BOAT TRAGEDY

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