ETV Bharat / bharat

ಏಲಿಯನ್, ಕೋಬ್ರಾ, ಶಿವಾಂಗಿ, 24 ಗಂಟಲು; ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಸುವಿಗೂ ಇದೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು, ಪ್ರತಿ ಹೆಸರಿಗೂ ಒಂದು ಕಥೆ!

ಮನಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ನವಜಾತ ಕರುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಸುವುದನ್ನು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುರಭಿ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಸುವಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಅವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Surabhi Goshala
ಸುರಭಿ ಗೋಶಾಲೆ (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 27, 2026 at 2:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನಿರ್ಮಲ್ (ತೆಲಂಗಾಣ) : ಇಂದು ಏಲಿಯನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ? ನಾಗರಹಾವು ತನ್ನ ಹಾಲು ಕುಡಿದಿದೆಯೇ? ಗರೀಬ್‌ಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ? ನಿರ್ಮಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾರಂಗಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಚೋಲಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಸುರಭಿ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ.

ಇವು ಜನರಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಅಡ್ಡಹೆಸರುಗಳಂತೆ ಕಂಡಬಂದರೂ, ಅವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸುಮಾರು 100 ಹಸುಗಳು ಮತ್ತು ಕರುಗಳಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಹೆಸರುಗಳಾಗಿವೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷ.

ಕೇರ್‌ಟೇಕರ್ ಮನಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ನವಜಾತ ಕರುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಸುವುದನ್ನು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಡುವ ಬದಲು, ಅವರು ಜನನದ ಸಂದರ್ಭ, ಕರುವಿನ ನೋಟ, ನಡವಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಮರಣೀಯ ಘಟನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಸರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಅದರ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಕರುವಿಗೆ ಶಿವಾಂಗಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕರುವಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅದರ ತಾಯಿಗೆ ಗರೀಬ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹಾವಿನಂತಹ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕರುವಿಗೆ ನಾಗರಹಾವು ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಒಂದು ಕರುವಿಗೆ ಚಾಂದಿನಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಬಾಲದಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕರುವಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಶೀಲ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಕರುವಿಗೆ ಏಲಿಯನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಅದಾಗ್ಯೂ, ಅತ್ಯಂತ ಮೋಜಿನ ಹೆಸರು 24 ಗಂಟಲು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕರು ಜನಿಸಿದ ನಂತರ ಬಹುತೇಕ ಇಡೀ ದಿನ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದೆ ಎಂದು ಮನಮೋಹನ್ ನಗುತ್ತಾ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು "24 ಗಂಟಲು" ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ.

"ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರು ನಮಗೆ ವಿಶೇಷ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಹೆಸರುಗಳು ಅವುಗಳ ನೋಟ, ನಡವಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಜನ್ಮ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿವೆ. ಇದು ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ಬಲವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸುರಭಿ ಗೋಶಾಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿರುವ ಮನಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂದರ್ಶಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. "ಏಲಿಯನ್, ಕೋಬ್ರಾ ಅಥವಾ 24 ಗಂಟಲು ಮುಂತಾದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಜನರು ನಗುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಗೋಶಾಲೆಯನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು, ನಾಮಕರಣ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಗೋಶಾಲೆಯ ದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರತಿ ಹಸುವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಇದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಸುರಭಿ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಸರು ಒಂದು ನೆನಪನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ನೆನಪು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಈ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮ್ಯಾನ್​ ತೋಟದಲ್ಲಿದೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 92 ವಿಧದ ಮಾವಿನ ತಳಿ

TAGGED:

NEWBORN CALVES
SARANGAPUR MANDAL
ಸುರಭಿ ಗೋಶಾಲೆ
TELANGANA
SURABHI GOSHALA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.