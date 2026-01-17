ETV Bharat / bharat

ಅಲಂಗನಲ್ಲೂರು ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಭಾಗಿ​; ವಿಜೇತರಿಗೆ ಹುಂಡೈ, ನಿಸ್ಸಾನ್ ಕಾರುಗಳನ್ನ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನ

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಮಿಳು ಕ್ರೀಡೆಯಾದ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು, ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರ ಜೊತೆಗೆ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.

Alanganallur Jallikattu Begins at Dawn as CM Stalin Arrives to Witness Event
ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 17, 2026 at 11:52 AM IST

ಮಧುರೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಕಾನುಮ್ ಪೊಂಗಲ್ ಆಚರಣೆ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ವಿಶ್ವ ವಿಖ್ಯಾತ ಅಲಂಗನಲ್ಲೂರು ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಿಎಂ ಸ್ಟಾಲಿನ್​ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು. ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನ, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು, ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರು ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು.

ಅವನಿಯಪುರಂ ಮತ್ತು ಪಳಮೇಡು ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ನಂತರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಪಳಗಿಸುವವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಮಧುರೈ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸಚಿವ ಪಿ. ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

ಅಲಂಗನಲ್ಲೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಮೊದಲು ಹೋರಿಗಳನ್ನು ವಾಡಿವಾಸಲ್‌ನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 10 ರಿಂದ 12 ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಹೋರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೂರಾರು ನೋಂದಾಯಿತ ಹೋರಿ ಪಳಗಿಸುವವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.45ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಎಂಕೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್​ ಆಗಮಿಸಿ, ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ ಹೋರಿ ಮತ್ತು ಗೂಳಿಗಳನ್ನು ಪಳಗಿಸಿದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಪಳಗಿಸಿದವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಹುಂಡೈ ಕಾರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಂತರ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಪರಮಕುಡಿಗೆ ತೆರಳಿ ತಿಯಾಗಿ ಇಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಶೇಖರನ್ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಭೇಟಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಗನಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ತಾರೆಯರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸುರಕ್ಷತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎರಡು ಬೈಕ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 10 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 40 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳದ ಬಳಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದವರಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ರಾಜಾಜಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪಲಮೇಡು ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ: ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಪಲಮೇಡು ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟು 5,757 ಹೋರಿಗಳು ಮತ್ತು 1,913 ಹೋರಿ ಪಳಗಿಸುವವರು 10 ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪೊಂತುಕಂಪಟ್ಟಿಯ ಅಜಿತ್ ಮತ್ತು ಪೊತ್ತುಂಬುವಿನ ಪ್ರಭಾಕರನ್ ಇಬ್ಬರೂ ತಲಾ 16 ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಪಳಗಿಸಿ, ಈ ಪಂದ್ಯಗಳು ಟೈನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡವು.

ವಿಜೇತರನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಪರವಾಗಿ 8 ಲಕ್ಷ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಅವನಿಯಪುರಂ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ: ಜನವರಿ 15ರಂದು ನಡೆದ ಅವನಿಯಪುರಂ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಲಯಂಗುಲಂನ ಬಾಲಮುರುಗನ್ 22 ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಪಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಕಾರನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

