ETV Bharat / bharat

ಕ್ಷೀರಪಥ ಹೋಲುವ ಹೊಸ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಭಾರತದ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು: ಅದಕ್ಕೆ 'ಅಲಕನಂದಾ' ಎಂದು ಹೆಸರು

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ರಹಸ್ಯದ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ALAKNANDA GALAXY
ಕ್ಷೀರಪಥ ಹೋಲುವ ಹೊಸ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಭಾರತದ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು (Dorje Angchuk, IAO, Hanle, Indian Institute of Astrophysics)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 4, 2025 at 8:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ರಹಸ್ಯ ಅರಿಯಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಹಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಆವಿಷ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದ ರಾಶಿ ಜೈನ್ ಮತ್ತು ಯೋಗೇಶ್ ವಡಡೇಕರ್ ಅವರು ಜೇಮ್ಸ್ ವೆಬ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕ (JWST) ದಿಂದ ಹೊಸ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜ (ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ) ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇದು ಹೊಸ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಲಕನಂದಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಇದು ಕ್ಷೀರಪಥವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಖಗೋಳವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಖಗೋಳ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಜರ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅಲಕನಂದಾ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶ್ವದ ಉಗಮವು ಕೇವಲ 1.5 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವವು 13.8 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ.

ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಚಿಕ್ಕದು, ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ, ಅನಿಯಮಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವು ಆ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತಿದೆ. ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜೇಮ್ಸ್ ವೆಬ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕದಿಂದ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅಲಕನಂದಾ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದಲ್ಲಿ, ಸಂಘಟಿತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲಕನಂದಾ ಎಂಬ ಹೆಸರೇ ಏಕೆ?: ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧದ ಪ್ರಕಾರ, ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದ ಜೈನ್ ಮತ್ತು ವಡಡೇಕರ್ ಅವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಕ್ಕೆ ಅಲಕನಂದಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಇದು ಹಿಮಾಲಯದ ನದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಗಂಗಾ ಮತ್ತು ಮಂದಾಕಿನಿಯ ಸಹೋದರಿ ನದಿಗಳ ಪೈಕಿ ಮುಖ್ಯ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇದು ಕ್ಷೀರಪಥ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲಕನಂದಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಪತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದೇಗೆ?: ಭಾರತೀಯ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಜೆಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್​ಟಿ ಬಳಸಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಬೆಲ್ 2744 ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲಕನಂದಾ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು.

ಹೊಸ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?: ಅಲಕನಂದಾ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸರಿಸುಮಾರು 30 ಸಾವಿರ ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಎರಡು ಸುರುಳಿಯಾಕಾರ ಹೊಂದಿರುವುದು ಇದರ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಲಕನಂದಾ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ನಕ್ಷತ್ರ ರಚನೆಯ ದರ ~63 M⊙ yr−1 ಅಥವಾ ಕ್ಷೀರಪಥದ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಕ್ಷತ್ರ ರಚನೆಯ ದರಕ್ಕಿಂತ 20 ರಿಂದ 30 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಇದು ಯುವ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು, ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ರಚನೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಅನಿಲ ಸಂಚಯನ, ಡಿಸ್ಕ್ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ವೃತ್ತಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹಿಂದಿನ ನಂಬಿಜೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಹೊಸ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಆವಿಷ್ಕಾರ: ಅಲಕನಂದದ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ರಚನೆಯು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಹೊಸ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಬಹುಶಃ ಗ್ರಹಗಳು, ನಕ್ಷತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ರೂಪಗಳು ಸಹ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಹುಟ್ಟಿರಬೇಕು ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: 22 ನಿಮಿಷ ಖಗೋಳ ವಿಸ್ಮಯ! ‘ಕೋಲ್ಡ್​ ಮೂನ್​’ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಎಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ, ಯಾವಾಗ?

ಟ್ವಿನ್​ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು: 'ಅಲಕನಂದಾ' ಎಂದು ನಾಮಕರಣ

TAGGED:

EARLY UNIVERSE SPIRAL GALAXY
JWST DISCOVERY INDIA
MILKY WAY GALAXY
RASHI JAIN YOGESH WADADEKAR
ALAKNANDA GALAXY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.