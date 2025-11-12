ETV Bharat / bharat

ಫರಿದಾಬಾದ್‌ನ ಅಲ್​ ಫಲಾಹ್​ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರ ಕಣ್ಣು

ವೈಟ್​ ಕಾಲರ್​ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಫರಿದಾಬಾದ್‌ನ ಅಲ್​ಫಲಾಹ್​ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Al-Falah University Under Scanner After Unearthing Of Terror Module, Red Fort Blast
ಅಲ್​ ಫಲಾಹ್​ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಫರಿದಾಬಾದ್ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 12, 2025 at 12:41 PM IST

ಫರಿದಾಬಾದ್(ಹರಿಯಾಣ): ವೈಟ್​ ಕಾಲರ್​ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಬಳಿ ನಡೆದ ಕಾರು ಸ್ಪೋಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಹರಿಯಾಣದ ಫರಿದಾಬಾದ್​ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಧೌಜ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ ಫಲಾಹ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಅದರ 76 ಎಕರೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌​ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಕಣ್ಗಾವಲು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೆಂಬಲಿತ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್​ಗಳ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೇಗೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣವಾಯಿತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವೆಬ್​ಸೈಟ್‌ನ​ ಅನುಸಾರ, ಇದನ್ನು ಹರಿಯಾಣ ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 1997ರಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​ ಕಾಲೇಜು ಆಗಿ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 2013ರಲ್ಲಿ ಅಲ್​ ಫಲಾಹ್​ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​​ ಕಾಲೇಜಿಗೆ​ ಎ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮತ್ತು ಯುಜಿಸಿಯ ನ್ಯಾಕ್​ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. 2014ರಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ.

ಅನೇಕ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಲ್​ ಫಲಾಹ್​ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಲಿಘರ್​ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಜಾಮಿಯಾ ಮಿಲಿಯಾ ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ದೆಹಲಿಯ ಜಾಮಿಯಾ ಮಿಲಿಯಾ ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾದಿಂದ 30 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು 1995ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಅಲ್​ ಫಲಾಹ್​ ಚಾರಿಟಬಲ್​ ಟ್ರಸ್ಟ್​ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಜವಾದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಮುಫ್ತಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಖಾಸಿಮಿ ಎಂಎ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ವಾಜಿದ್ ಡಿಎಂಇ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಅಲ್ ಫಲಾಹ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಪ್ರೊ.ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪರ್ವೇಜ್. ಡಾ.ಭೂಪಿಂದರ್ ಕೌರ್ ಆನಂದ್ ಇದರ ಉಪಕುಲಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್​ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಾಲೇಜುಗಳಿವೆ. ಅಲ್ ಫಲಾಹ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಬ್ರೌನ್ ಹಿಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಮತ್ತು ಅಲ್ ಫಲಾಹ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು 650 ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದು, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಹಲವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ ಫಲಾಹ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಡಾ.ಮುಜಮ್ಮಿಲ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮೌಲ್ವಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

