ETV Bharat / bharat

ಅಲ್ ಫಲಾಹ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜವಾದ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಬಂಧನ, 13 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ED ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ

ದೆಹಲಿ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ ಫಲಾಹ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜವಾದ್ ಸಿದ್ದಿಕಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 13 ದಿನಗಳ ಇಡಿ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

JAWAD SIDDIQUI ARRESTED AL FALAH GROUP CHAIRMAN ARRESTED DELHI BLAST CASE ಅಲ್ ಫಲಾಹ್ ಗ್ರೂಪ್
ಫರಿದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್-ಫಲಾಹ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ (ANI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 19, 2025 at 1:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ನೀಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಅಲ್​ ಫಲಾಹ್​ ಗ್ರೂಪ್​ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜವಾದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸಿದ್ದಿಕಿಯನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ, ಬುಧವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆರೋಪಿಯನ್ನು 13 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅದರ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ.

ಅಲ್ ಫಲಾಹ್ ಗ್ರೂಪ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ಅಡಿ ED ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಇಸಿಐಆರ್ ಭಾಗವಾಗಿ, ಅಲ್​ ಫಲಾಹ್ ಗ್ರೂಪ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆಸಿದ ಶೋಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ನಂತರ, 2002ರ ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ) ಸೆಕ್ಷನ್ 19ರ ಅಡಿ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆರೋಪಿ ಜವಾದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸಿದ್ದಿಕಿಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರವರೆಗೆ ಇಡಿ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.

ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್-ಫಲಾಹ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಅಲ್-ಫಲಾಹ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಅದರ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಫರಿದಾಬಾದ್​ ಮೂಲದ ಅಲ್​-ಫಲಾಹ್​ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಅದರ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ವಂಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾನ್ಯತೆ ಮಂಡಳಿ (NAAC) ಮಾನ್ಯತೆಯ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್​ ಅಪರಾಧ ಶಾಖೆಯು ದಾಖಲಿಸಿದ ಎರಡು FIRಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ ಫಲಾಹ್ ಗುಂಪಿನ ವಿರುದ್ಧ ED ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

1956ರ ಯುಜಿಸಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 12(ಬಿ) ಅಡಿ ಅಲ್-ಫಲಾಹ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅನುದಾನ ಆಯೋಗ -UGC ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪೋಷಕರು, ಪಾಲುದಾರರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ವಂಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯದ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ: ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್‌ಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು 2014-15 ಮತ್ತು 2024-25ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆದಾಯವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ED ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2014-15 ಮತ್ತು 2015-16ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಕ್ರಮವಾಗಿ 30.89 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು 29.48 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು "ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಕೊಡುಗೆಗಳು" ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, 2016-17ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ನಂತರ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ತನ್ನ ಆದಾಯವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಹಿಂದಿನ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ED ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 2018-19ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 24.21 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು 2024-25ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 80.01 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು ಸಹ ಸೇರಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಸರಿಸುಮಾರು 415.10 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು "ನಕಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ" ಮತ್ತು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಸುಳ್ಳು ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ED ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

ಅಲ್​ ಫಲಾಹ್​ ಗ್ರೂಪ್ ಹುಟ್ಟು: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 8, 1995ರಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದತ್ತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್​ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಲ್​ -ಫಲಾಹ್​ ಚಾರಿಟಬಲ್​​ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಚಿಸಲಾಯಿತು, ಜವಾದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ED ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೆಹಲಿ ಕಾರು ಬಾಂಬ್​ ಸ್ಫೋಟದ ನಡುವೆ ಶಾಲೆ, ಕೋರ್ಟ್​ಗಳಿಗೂ ಬಾಂಬ್​ ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶ

TAGGED:

JAWAD SIDDIQUI ARRESTED
AL FALAH GROUP CHAIRMAN ARRESTED
DELHI BLAST CASE
ಅಲ್ ಫಲಾಹ್ ಗ್ರೂಪ್
AL FALAH GROUP

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಹದಿನೈದು ದಿನದವರೆಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಡೆಸೋಂಪು ನೀರು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನ: ವೈದ್ಯರ ಮಾತು

ಡಿಜಿಟಲ್ ವಂಚನೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು TRAI ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶ, 60 ದಿನಗಳ ಗಡುವು!

20 ರೂಗೆ 200 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್​! ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಬೈಕ್

ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಬೇಕಿಲ್ಲ: 10 ನಿಮಿಷ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತಾರೆ ತಜ್ಞರು

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.