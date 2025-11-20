ETV Bharat / bharat

ಅಲ್ ಫಲಾಹ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಅನಧಿಕೃತ ಕಟ್ಟಡಗಳ ತೆರವಿಗೆ ನೋಟಿಸ್​ ನೀಡಿದ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಮಂಡಳಿ

ದೆಹಲಿ ಸ್ಫೋಟದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಡಾ. ಉಮರ್ ಉನ್ ನಬಿ ಅಲ್ ಫಲಾಹ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರು.

Al Falah Group Chairman's Family Property in MP'
ಅನಧಿಕೃತ ಕಟ್ಟಡಗಳ ತೆರವಿಗೆ ನೋಟಿಸ್​ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 20, 2025 at 8:53 AM IST

2 Min Read
ಮಹುವಾ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮಹುವಾ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಮಂಡಳಿಯು ಅಲ್​ ಫಲಾಹ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜವಾದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಸತಿ ಆಸ್ತಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಅನಧಿಕೃತ ನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಫರಿದಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಅಲ್ ಫಲಾಹ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಲ್ ಫಲಾಹ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು, ನವೆಂಬರ್ 10 ರಂದು 15 ಜನರನ್ನು ಬಲಿತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಜನರನ್ನು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ ದೆಹಲಿ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿದೆ.

ನಾವು ಜವಾದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರ ತಂದೆ ದಿವಂಗತ ಮೌಲಾನಾ ಹಮ್ಮದ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲಾಖೆಯು 1996 ಮತ್ತು 1997ರ ಹಿಂದಿನ ಅನೇಕ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಯ್ದೆ, 1924 ರ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿ ನೋಟಿಸ್​ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಅನಧಿಕೃತ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೋಟಿಸ್​ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪದೇ ಪದೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿಲ್ಲ

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸೂಚನೆಯು ಆಸ್ತಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿವಾಸಿ ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಕಟ್ಟಡ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಮಂಡಳಿಯು ತೆರವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಂಟಾದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಆಸ್ತಿ - ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1371 - ಮಹುವಾ ಮುಖೇರಿ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಸರ್ವೇ ಸಂಖ್ಯೆ 245/1245 ರಲ್ಲಿದೆ. ಮಹುವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆರ್ಥಿಕ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಜವಾದ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರ ಸಹೋದರ ಹಮೂದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮಹುವಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಆರ್ಥಿಕ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತಿರುವ ಹಮೂದ್ ಅವರನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಚಾರ ಎಂದರೆ, ದೆಹಲಿ ಸ್ಫೋಟದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಡಾ. ಉಮರ್ ಉನ್ ನಬಿ ಅಲ್ ಫಲಾಹ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ದೆಹಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಶಂಕಿತರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ, ಇದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು, ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ.

