ಮಗು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅದರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸದ ಜಗತ್ತಿರಲಿ: 'ರಾಮೋಜಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಪುರಸ್ಕೃತ ಆಕಾಶ್ ಟಂಡನ್
ಮಾನವತೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೇವೆಗಾಗಿ ರಾಮೋಜಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ 'ಪೆಹಚಾನ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸ್ಕೂಲ್'ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಆಕಾಶ್ ಟಂಡನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ನಡೆಸಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದ ಆಯ್ದಭಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : November 18, 2025 at 4:31 PM IST|
Updated : November 18, 2025 at 4:38 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ದೆಹಲಿಯ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ(WHO)ಯ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದಿನ ಧೂಳುಮಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ಅಲ್ಲಿನ ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮರುಕ ಹುಟ್ಟದಿರದು. ಇಂಥ ಕೊಳೆಗೇರಿಗೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ, ಹಣ ಅಥವಾ ಎನ್ಜಿಒದ ಬಲವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬೆಳಕು ಹರಿಸಿದವರು ಆಕಾಶ್ ಟಂಡನ್.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ನ ಕಾಸ್ಮಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ, 'ಪೆಹಚಾನ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸ್ಕೂಲ್' ಎಂಬ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಿಂದಲೇ ನಡೆಯುವ ಸಂಘಟನೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಆಕಾಶ್ ಟಂಡನ್ ಅವರು ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ದೆಹಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಐಟಿಒ ಬಳಿ ಇರುವ ಆ ಕೊಳೆಗೇರಿಯನ್ನು ನಾನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡಿದಾಗ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದೇ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆವು ಅಷ್ಟೇ. ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆವು. ಅವರ ಪೋಷಕರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲಿನ ಲೇನ್ಗಳಿಂದ ಜನರು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದರು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅದು ಕೇವಲ ಕುತೂಹಲವಲ್ಲ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು.
ಪೆಹಚಾನ್ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ ಬಗೆ: ಬಹುತೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಗಳು ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಟೆಜಿ ಅಥವಾ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಕುರಿತ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಯಾರೂ ಕೇಳಿದರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ. ಟಂಡನ್ ಅವರ ಕಥೆಯೂ ಅದೇ. ಟಂಡನ್ ತಮಗೆ ತಾವು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಿಷ್ಟು. ಈ ಮಕ್ಕಳೇಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ?. ಎಂಬುದಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಉತ್ತರಗಳು ಸರಳ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಹಿಡಿದಿರಲಿಲ್ಲ!. ಅನೇಕರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ಪೋಷಕರು ಋತುಮಾನದ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ನಗರಗಳ ನಡುವೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಆಭರಣ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದರು ಅಥವಾ ತಮ್ಮವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಶಾಲೆ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗದ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಊಹಿಸುವುದೂ ಕೂಡಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗಿತ್ತು.
ಹಾಗಾಗಿ, ನಾವು ಕೂಡಲೇ ತಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ಅಲ್ಲಿನ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಬೋಧನೆಗಿಳಿದೆವು. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ 5,000 ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಪೆಹ್ಚಾನ್ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದು ಈಗ ದಾಖಲೆ. 1,600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, 1,200 ಇಂಟರ್ನ್ಗಳು, ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಮತ್ತು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಚಾಲಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಚಳುವಳಿಯಾಗಿ ಪೆಹಚಾನ್ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ಒಂದು ಕೊಳೆಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಐವರು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಚುಗಳಿಲ್ಲ, ಗೋಡೆಗಳಿಲ್ಲ, ಕಪ್ಪು ಹಲಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ನೋಟ್ಬುಕ್ಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಿದ್ದೆವು ಎಂದು ಟಂಡನ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು, ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಯುವ ಹಸಿವಿತ್ತು. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು, ಮುಂದುವರಿಸಿತು ಎಂದರು.
ಪೆಹಚಾನ್ ಹೇಗೆ ವಿಭಿನ್ನ?: ಪೆಹಚಾನ್ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ವಿಶ್ವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ. ಕೇವಲ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಶಾಲಾ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಗುಣಾಕಾರದ ಕೋಷ್ಟಕಗಳನ್ನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವಲ್ಲ. ಜಗತ್ತು ಮಗುವಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಮಗುವಿನೊಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗೆಗಿನ ವಿಚಾರವಿದು. ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಲು ಕಲಿಸಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಲು ಕಲಿಯುವುದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಆ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ವೃದ್ಧಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ, ಜೀವನ ಕೌಶಲಗಳು, ಮೂಲಭೂತ ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಗುರುತಿನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮುಖ್ಯವಾದವು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಟಂಡನ್.
ಪೆಹಚಾನ್ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಘನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಘನತೆಯು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವರ್ಷಗಳು ಉರುಳಿದಂತೆ 10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸೇರಿಕೊಂಡರು. 2024ದ ಒಂದೇ ವರ್ಷ 15,000 ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದವು. ಯಾವುದೇ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ನೌಕರರು ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನು ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಅದೊಂದು 'ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್' ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿಯೇ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಪೆಹಚಾನ್ಗೆ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಯುವ ವೃತ್ತಿಪರರು, ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದವರು ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವರು ಇವರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನೋಟ್ಬುಕ್ಗಳು, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು, ಕೌಶಲ್ಯ, ಸಮಯ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಳ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಇನ್ನು, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸದ್ಭಾವನೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಜನರು ನಾವು ಯೋಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದಾರರು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಟಂಡನ್.
ಈ ಕಥೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ: ಅದು 2017-18ರ ಸಂದರ್ಭ. ಆ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನ ಹೆಸರು ದೀಪಕ್. ಕೊಳೆಗೇರಿಯ ನಿವಾಸಿ. 3ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದವ. ಈಗ 12ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಈತನೂ ಒಬ್ಬ. ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ನಂಗೂ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಕೊಡಿಸಿ ಎಂದ. ನೀನು 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 75 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದರೆ, ನಿನಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಖರೀದಿಸಿ ಕೊಡುವೆ ಎಂದೆ. ಅದೇ ದೀಪಕ್ ಸಿಬಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 83 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ. ನಾವು ಅದೇ ದಿನ ಅವನಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಖರೀದಿಸಿ ಕೊಟ್ಟೆವು. ದೀಪಕ್ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಮುಗಿಸಿದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ. ಅವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೂ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು, ನೆರೆಹೊರೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಜೊತೆಯಾದರು, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ದೀಪಕ್ ಈಗಲೂ ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು, ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸುವುದು, ಕಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅದರ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಮುಂದೆ..: ಪೆಹಚಾನ್ಗೆ ಈಗ ಒಂದು ದಶಕ ತುಂಬಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಾವಿರಾರು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಇದು ಯುವ ಜನತೆ ಸೇವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೊಸ ಅರ್ಥ ಕೊಡಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೊಂದು ಮಾದರಿ. ನಾವು ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉತ್ತೇಜಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಇದರರ್ಥವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರ ಅಗತ್ಯ ಇಂದು ಅಗಾಧವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರೂ ನಾಯಕರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಟಂಡನ್.
ಮಗುವಿನ ಶಿಕ್ಷಣವು ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡದ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕನಸು. ಆದರೆ ಆ ಕನಸುಗಳು ಹೇಗೆ ನಿಜವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿದರ್ಶನವಿದೆ. ಐದು ಮಂದಿ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು, ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೊಂದು ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ. ಇದೇ ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ.
ಆಕಾಶ್ ಟಂಡನ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಎಂಬುದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಭವ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕುತೂಹಲವಿತ್ತು. ಬದುಕು ಬದಲಿಸುವ ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಕು. ಅಷ್ಟಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಕೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಆಕಾಶ್ ಟಂಡನ್ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಿದರ್ಶನ.
